Un reloj poco preciso Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Martes, 27 noviembre 2018, 23:42

Adquirí un reloj de actividad a través de internet. Cuando empecé a utilizarlo me di cuenta de que el medidor óptico de frecuencia cardíaca de muñeca no es tan preciso como se indica en las características ofertadas. Quiero devolverlo porque no se ajusta a las expectativas que tenía.

En las ventas online, con carácter general, tienes derecho a cambiar de opinión y a echarte atrás. El plazo para desistir es de 14 días naturales desde la entrega. Para acogerte a dicho derecho debes comunicar por escrito (no por teléfono) tu decisión de desistir y devolver el producto. No olvides quedarte con un justificante para que puedas probar que has desistido en forma y plazo: carta certificada con acuse de recibo, correo electrónico o burofax.

Por otra parte, si has tenido algún problema con el producto y quieres reclamar, contacta con el servicio de atención al cliente de la empresa y comunícale por escrito que deseas devolverlo, expresando los motivos de tu descontento.

Si no recibes contestación o si ésta no te satisface, puedes hacer una reclamación en Kontsumobide o en la Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC) más cercana a tu domicilio.