Recuperar el dinero de una entrada Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Miércoles, 10 abril 2019, 00:14

He comprado una entrada para un concierto en Viagogo y después de pagar me he dado cuenta de que he pagado más de lo que pone en la entrada. ¿Puedo pedir que me devuelvan el dinero?

Lo cierto es que lo tendrás bastante complicado. Viagogo es una plataforma de intermediación entre particulares para la reventa de entradas. Como ellos indican, los precios los fijan las personas que deciden vender las entradas.

Además te habrá añadido dos conceptos más: gastos de gestión y tasa de servicio. Según la ley estos dos conceptos deben estar claros y visibles, pero en Viagogo es difícil conocerlos hasta que no avanzas en el proceso de venta, donde además la presión comercial es muy importante.

El 22 de abril entrará en vigor el Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas que prohíbe la venta con recargo, pero todavía no está vigente. Aun así te será muy difícil reclamar dado que la empresa Viagogo tiene su sede en Estados Unidos. En el caso de 'venta comisionada' (este es el caso en el que al precio de la entrada se le puede sumar una comisión por gastos de gestión), la entrada deberá tener un sello en el que se indique el precio inicial y el precio final.

Si ya has recibido las entradas en tu domicilio, te recomendamos que en la medida de lo posible acudas a las entidades organizadoras para comprobar la validez de la entrada y no llevarte un disgusto el mismo día del evento.