Reclamación ante la compañía del gas Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Viernes, 12 abril 2019, 00:35

He presentado una reclamación ante una empresa de gas y me han respondido que no tengo razón, pero yo creo que sí. He oído que el arbitraje es más rápido y barato que acudir al juzgado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene que estar la empresa adherida?

Efectivamente, el arbitraje es un sistema gratuito de resolución de conflictos más rápido que la vía judicial y que busca en un primer momento el acuerdo. Para poder acudir a la Junta Arbitral no es necesario que la empresa a la que se le reclama esté adherida, pero sí deberá aceptar el arbitraje una vez sea invitada. Ten en cuenta que este es un sistema que se basa en la voluntaria aceptación del mismo por las partes.

Como bien has dicho, lo primero que hay que hacer es presentar la reclamación con su pertinente hoja de reclamaciones y una vez recibida la respuesta, si no te satisface, puedes acudir al arbitraje.

Para pedir el arbitraje deberás rellenar la solicitud y presentarla en Kontsumobide, las OMIC, asociaciones o en la propia Junta Arbitral. Esta última deberá decidir su admisión o no.

Una vez admitida la solicitud, si la empresa está adherida al sistema de arbitraje se intentará una mediación para llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo se produce audiencia ante el Colegio Arbitral por parte de la empresa y la persona consumidora, similar a un juicio. Finalmente, el colegio arbitral emitirá un laudo: una resolución de obligado cumplimiento para las partes y que equivale a una sentencia judicial.

Por otro lado, si la empresa no está adherida al sistema de arbitraje se le invitará a adherirse. En caso de que acepte el proceso es el anteriormente descrito. Si por el contrario la empresa no acepta, la Junta Arbitral archivará la solicitud y solo te quedará la opción de acudir al juzgado.

Te recomendamos que siempre que te sea posible busques empresas adheridas al Sistema Arbitraje