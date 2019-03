Cómo puedo reclamar

Quiero poner una reclamación en una óptica porque he tenido un problema con unas gafas mal graduadas. ¿Cómo tengo que hacer y dónde tengo que ir?

Puedes solicitar la hoja de reclamaciones en el propio establecimiento, ya que tienen obligación de disponer de ellas. Debes rellenarla, expresando de manera clara y completa de los hechos; tus datos personales y lo que deseas obtener con esa reclamación; la fecha y firmar el documento. Adjunta una fotocopia de todos aquellos documentos que te puedan servir de prueba: factura o justificante de pago, fotografías, folletos informativos, contrato, etc.

La óptica también deberá firmar el documento (o en su caso sellarlo). De cualquier manera si la empresa reclamada se niega a rellenar sus datos eso no impedirá que se pueda presentar la reclamación.

Si en el establecimiento no tienen hojas de reclamaciones, o no te las quieren facilitar, tu derecho a presentar una reclamación no ser verá afectado; basta con que presentes un escrito ante la administración en cualquier soporte duradero (papel, pdf…) y que permita la identificación de quién y qué reclama.

Las hojas de reclamaciones son de papel autocopiativo y tú debes conservar la hoja verde, el establecimiento se quedará la rosa y la blanca es la que debes presentar en la administración.

Tienes varias maneras de presentar la documentación:

De forma telemática a través de la web de Kontsumobide (www.kontsumobide.eus). Recuerda que en este caso es necesario la firma electrónica o identificarse mediante el juego de barcos.

Por correo postal o de forma presencial en el Servicio Territorial correspondiente de Kontsumobide -Álava, Bizkaia o Gipuzkoa- o en el la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC) más cercana a tu domicilio.

Estas son las oficinas que Kontsumobide tiene en los tres territorios y donde puedes acudir a entregarla:

Álava

Santiago, 11

01002 Vitoria-Gasteiz

Telef.: 945 06 21 61

Kb-araba@kontsumobide.eus

Bizkaia

Alameda Rekalde, 39A, 11

48008 Bilbao

Telef.: 94 403 24 36

Kb-bizkaia@kontsumobide.eus

Gipuzkoa

Easo, 10

20006 Donostia / San Sebastián

Telef.: 945 06 21 61

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus