Problemas con las devoluciones

Me he comprado una mochila por internet y quiero devolverla. Estaba en promoción y en las condiciones se indicaba que «solo se admite cambio por otro producto». ¿Es legal que no admitan la devolución del artículo?

No. Como has comprado a distancia y no en establecimento comercial, legalmente tienes derecho a devolver el producto en el plazo de 14 días naturales desde la fecha de entrega del producto. Con carácter general, en las compras realizadas o los servicios contratados fuera de un establecimiento (en el domicilio, por teléfono, compras por catálogo, online…) tienes derecho a cambiar de opinión, devolver el producto o anular el contrato, sin tener que dar ninguna explicación. No todos los productos se pueden devolver. Hay excepciones: artículos hechos a medida o personalizados, ficheros informáticos suministrados por vía electrónica o discos desprecintados, por ejemplo.

Para desistir debes rellenar el formulario de desistimiento facilitado por la empresa y enviarlo en el plazo de 14 días. No olvides hacerlo a través de un medio que te permita demostrar la fecha de envío y su contenido, como una carta certificado o un burofax. Guarda los acuses o justificantes.

Ante cualquier duda sobre consumo tienes a tu disposición la web Kontsumobide.eus También puedes acudir a una Oficina Municipal de Información a las Personas Consumidoras (OMIC), a una asociación de personas consumidoras y de usuarias o a cualquier oficina de Kontsumobide.