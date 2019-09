El juicio verbal, una buena herramienta para las reclamaciones Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Domingo, 22 septiembre 2019, 22:32

Tienes derecho a reclamar 1.500 euros por un servicio mal prestado y todos los intentos «amistosos» han sido infructuosos. ¿Sabes que existe un procedimiento que te permite acudir ante el juez sin necesidad de abogado o procurador?

Se llama juicio verbal, pero se celebra por escrito. Es un procedimiento judicial, rápido y barato. Es un juicio de carácter civil. Sólo importa lo que cuentas y pides, el juez no podrá investigar hechos que tú no relatas en tu demanda, ni proponer pruebas o testimonios que tú no propongas, ni dictaminar pagos o acciones que tu no solicites en tu demanda. Así que asegúrate de contar todo lo ocurrido en tu demanda y no olvides ninguna de tus peticiones.

Un juicio verbal es para reclamaciones inferiores a 6.000 euros y si la reclamación es inferior a 2.000 euros no es necesaria la presencia de abogado ni procurador. Existen modelos normalizados para presentar la demanda que puedes obtener en cualquier juzgado.

Antes de ir al juicio verbal es recomendable reclamar de manera extrajudicial, eso demostrará tu buena fe además de otras ventajas. Puedes hacerlo por requerimiento notarial, burofax, en la OMIC, en Kontsumobide o ante la empresa, pero deja constancia de ello, fecha, contenido y petición.

Recuerda que una carta con acuse de recibo no da fe del contenido. Por lo tanto, te recomendamos que utilices las vías que te hemos mencionado.

Guarda siempre tu documentación, facturas y todo lo que encuentres. Son pruebas tanto para una demanda extrajudicial como para el juicio verbal.

Puedes encontrar información detallada sobre este procedimiento en la página web de Kontsumobide, Instituto Vasco de Consumo. www.kontsumobide.eus