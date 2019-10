Me han comentado que si no quiero recibir llamadas comerciales lo mejor es apuntarme en la Lista Robinson, pero otro amigo me ha dicho que no es eficaz. ¿En qué consiste la Lista Robinson? ¿Funciona?

La Lista Robinson es un servicio gratuito de exclusión publicitaria gestionado por la Asociación Española de la Economía Digital, también está activa en otros países. Para inscribirte debes acceder a la web y al inscribirte debes decidir por qué canales no quieres recibir publicidad ni propuestas comerciales: email, postal, telefónico. Finalmente, no olvides que tras la activación tarda 3 meses en ser efectiva.

La legislación obliga a las empresas de telemarketing y a otras que vayan a explotar datos comercialmente a consultar y respetar la Lista Robinson. Si te has inscrito y no has dado la autorización a ninguna empresa para que te envíe publicidad pero aún así la recibes, puedes presentar una denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos que podrá sancionar a la empresa.

Cuando nos dicen que su eficacia es limitada es por varios motivos: las autorizaciones para uso de nuestros datos que hayamos dado antes de la inscripción no se verán afectadas por la exclusión; esto es, como siguen activas, deberás revocarlas una a una acudiendo a cada una de las empresas. Igualmente, si tienes relación contractual con una empresa o si una vez inscrito das autorización a alguna empresa para el uso de tus datos, esa autorización también estará vigente. ¿Y cómo y cuándo damos autorización? Pues al participar en un concurso, descargar apps, solicitar información o incluso contratar servicios. Debes estar atento a la casilla que hace referencia a tus datos, leerla atentamente y no activarla.

Otra crítica que recibe esta lista es que no está controlada ni supervisada directamente por la Agencia de Protección de Datos y que de alguna manera pones tus datos en manos de ADIGITAL. Estos no pueden ser utilizados, pero puede existir la duda o la picaresca.

En resumen, la Lista Robinson es una buena manera de escapar de la presión publicitaria pero no es infalible y es mejorable. Junto a la Lista Robinson es importante que seas consciente de a quién das tus datos y la autorización. Y no lo olvides: si algo es gratis, tú eres el producto.