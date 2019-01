El engaño del cambio de bombillas REUTERS Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Lunes, 28 enero 2019, 01:11

El otro día vi un cartel en el portal que indicaba que una empresa se iba a pasar por las casas a sustituir las bombillas por LED, así que cuando llamaron al timbre les dejé entrar y me las cambiaron todas. Después me he dado cuenta de que no era obligatorio hacerlo. ¿Qué puedo hacer?

Hay empresas que van puerta a puerta haciendo creer a las personas consumidoras que es su obligación cambiar las bombillas por unas LED porque ha cambiado la normativa. También suelen decir que representan a organismos oficiales tales como el ayuntamiento, el Ente Vasco de Energía (EVE) o Kontsumobide para que el argumento sea más creíble.

Se trata de prácticas engañosas que utilizan explicaciones falsas. Ni la ley ni las instituciones obligan a las personas particulares a realizar cambios de bombillas en el hogar.

En tu caso, si no han pasado 14 días naturales desde que acudieron a tu domicilio, tienes derecho a cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones y romper el contrato (derecho de desistimiento).

Para echarte atrás, debes rellenar el formulario de desistimiento que te haya dejado la empresa y si no lo tienes, puedes obtener el documento en un organismo de consumo. A continuación, mándalo a la empresa mediante un email, una carta certificada o un burofax. Es muy importante que guardes los justificantes porque debes probar que has desistido y lo has hecho en plazo.

Si han pasado los 14 días que tenías para desistir, coge la documentación que tengas y presenta una reclamación en Kontsumobide, en la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC) o en una asociación de personas consumidoras cercana a tu domicilio.