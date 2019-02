Me han denegado el bono social Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Miércoles, 13 febrero 2019, 14:51

He solicitado el bono social eléctrico a través de la página web de mi comercializadora. Ayer recibí una notificación en la que se me denegaba la concesión porque, según indican, los ingresos de la unidad familiar superan el límite máximo establecido. He leído todas las condiciones y considero que las cumplo y que tengo derecho a recibir este descuento, ¿qué debo hacer?

El bono social eléctrico es un descuento aplicable a personas vulnerables para que puedan hacer frente a la factura de la luz de su vivienda habitual. Para obtener descuentos del 25% o del 40% en la factura eléctrica y ayudas para la calefacción, se deben cumplir una serie de condiciones.

Tienes que tener una potencia contratada menor o igual a 10kW en tu residencia habitual y acogerte a la tarifa Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVCP). La norma favorece a las familias numerosas y determinados pensionistas, y toma como referencia principal los ingresos de la unidad familiar. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) establece el límite, que fue de 537,84 euros en 2018. Para comprobar si puedes beneficiarte del bono social, debes multiplicar el IPREM por 14 pagas (7.519,59) por un coeficiente que varía en función de tus circunstancias personales: familia sin menores; con un o una menor; con dos; familias monoparentales; algún miembro con una discapacidad igual o superior al 33%; grado de dependencia 2 ó 3; o se acredite la condición de víctima de violencia de género o de terrorismo.

Si crees que cumples con los requisitos que se especifican en el Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, pero te han denegado la solicitud, coge toda la documentación y presenta una reclamación en Kontsumobide, en la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC) o en una asociación de personas consumidoras.