Compré hace año y medio un teléfono móvil y...

Compré hace año y medio un teléfono móvil. El teléfono ha dejado de funcionar. Lo he llevado al establecimiento y me han dicho que es irreparable por tener humedad en la placa base y me han dado un presupuesto para efectuar la reparación, dado que esta avería no está cubierta por la garantía. ¿Es esto correcto?

El artículo 123.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, dispone con carácter general que el vendedor responde de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años desde la entrega.

Salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto ya existían cuando se entregó, excepto cuando esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o la índole de la falta de conformidad.

En el caso que usted plantea, en el que han transcurrido más de seis meses desde la compra y existe un informe del fabricante en el que se indica que la falta de conformidad no es de origen, sería usted quien debería de demostrar esta circunstancia.