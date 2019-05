¿Afecta el dropshipping a mis derechos? La compra de una mochila ha provocado la consulta a Kontsumobide. / FOTOLIA Consultorio de consumo KONTSUMOBIDE Lunes, 6 mayo 2019, 22:38

He comprado una mochila en una tienda online y luego he visto la misma mochila en otra tienda online mucho más barata. ¿Puedo pedir que me devuelvan el dinero? ¿Cómo puedo evitar que me ocurra esto?

Puedes devolver la mochila en un plazo de 14 días desde que has recibido la mochila, ya que el derecho de desistimiento es válido para cualquier compra online, y te deben devolver el dinero.

En todo caso, y para un futuro, no debemos olvidar que internet es cómo un mercado normal y la fijación de precios es potestad de quien vende, por lo que es perfectamente factible encontrar el mismo producto a distinto precio.

Sí es cierto que en Internet existe una práctica denominada dropshipping y que encarece los productos: diferentes tiendas online no disponen de stock y realmente lo único que hacen es recoger tu pedido, cobrarte y transmitir tu pedido a otras tiendas con las que han firmado acuerdos y que son las que disponen del stock como Aliexpres u otras.

Para la persona consumidora es muy difícil identificar una tienda online que se provea de dropshippers o que sea original, pero algunas claves para la compra on line pueden ser:

Comparar el producto que se quiere comprar en diferentes tiendas

Comprobar si la tienda online tiene sede física o tiendas físicas

Buscar vendedores originales.

En cualquier caso, la persona consumidora debe saber que sus derechos como consumidor no varían compre en una tienda original o compre en una tienda online basada en el dropshipping. Y quien en todo caso debe hacer frente a sus obligaciones hacia la persona consumidora es aquella a quien se realiza el pago; si se ha optado por un minorista de dropshipping deberá ser esta tienda quien responda de devoluciones, derechos de desistimiento etc. Otra opción segura es acudir al comercio de proximidad.