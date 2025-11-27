El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La siderurgia es una de las grandes afectadas por los altos costes de la electricidad. Jordi Alemany

El Congreso insta al Gobierno a apoyar medidas para ayudar a la industria electrointensiva

EH Bildu y PNV presentan Proposiciones no de Ley para rescatar las ayudas tumbadas tras la caída del decreto antiapagones

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:39

La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados votó este miércoles a favor de varias Proposiciones no de Ley (PNL) presentadas por EH Bildu ... y PNV. Unas iniciativas dirigidas a recuperar las medidas tumbadas en su día tras el rechazo del Congreso al decreto antiapagones en julio. Ambos partidos vascos señalan que la industria electrointensiva, con un impacto aún más relevante en el caso vasco, tiene que afrontar una factura de la luz especialmente elevada, «que en algunos casos superan el 50% de los costes de producción», un hecho que se ha agravado aún más a raíz del apagón del 28 de abril y el 'modo reforzado' en el que se mantiene el sistema, que ha encarecido los precios.

