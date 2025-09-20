El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bernardo Corral

Miles de pensionistas toman la calle para equiparar las prestaciones más bajas con el salario mínimo

Redoblan la presión después de que su propuesta, sustentada por 145.000 firmas, fuese rechazada por el Gobierno vasco y cuando está pendiente su debate parlamentario

S. Llamas | L. López

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:12

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) no tira la toalla. Después de que el Gobierno vasco descartase apoyar su pretensión de que las ... pensiones más bajas sean equiparadas al salario mínimo interprofesional (SMI) mediante un complemento, miles de personas han salido a la calle para reclamar eso mismo. En Vitoria y San Sebastián las manifestaciones se produjeron este mediodía y congregaron a cientos de personas. Y en Bilbao la marcha, en la que han participado unas 2.000 personas según fuentes de la Policía Municipal, ha salido a las seis de la tarde del Sagrado Corazón.

