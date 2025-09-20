Miles de pensionistas toman la calle para equiparar las prestaciones más bajas con el salario mínimo

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) no tira la toalla. Después de que el Gobierno vasco descartase apoyar su pretensión de que las ... pensiones más bajas sean equiparadas al salario mínimo interprofesional (SMI) mediante un complemento, miles de personas han salido a la calle para reclamar eso mismo. En Vitoria y San Sebastián las manifestaciones se produjeron este mediodía y congregaron a cientos de personas. Y en Bilbao la marcha, en la que han participado unas 2.000 personas según fuentes de la Policía Municipal, ha salido a las seis de la tarde del Sagrado Corazón.

Las tres movilizaciones en las capitales vascas pretenden poner en valor las 145.000 firmas recogidas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, como se ha avanzado, ya ha recibido el rechazo del Gobierno vasco. Es cierto que la propuesta aún está pendiente de ser debatida en el Parlamento de Vitoria, cosa que ocurrirá el próximo jueves. Pero el Ejecutivo ya ha emitido un criterio desfavorable al considerar que «no se ajusta ni a la normativa vigente, ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social». Un hecho que no ha quitado el ánimo al movimiento de pensionistas, que ayer recorrió Bilbao al grito de eslóganes como «ni un paso atrás, esta ILP la vamos a ganar» y «gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden». También ha estado muy presente la condena al genocidio de Gaza y el apoyo al pueblo gazatí con una bandera palestina abriendo la manifestación y multitud de ellas ondeando entre la multitud.

Más protestas mañana

Lo que busca esta movilización es que ningún pensionista vasco cobre menos de 1.184 euros en catorce pagas, que es la cuantía actual del salario mínimo interprofesional. En opinión del colectivo, se trata de una reclamación «justa y económicamente posible y aceptable». Según sus cálculos, supondría un coste de aproximadamente el 1,4% del Presupuesto vasco, es decir, entre 250 y 300 millones de euros.

Sin embargo, en el Gobierno vasco ven la propuesta como inasumible porque «supondría un gasto estructural insostenible para las finanzas públicas». Además, desde el Ejecutivo de Vitoria apuntan que Euskadi ya cuenta con un sistema que complementa las pensiones más bajas: la renta de garantía de ingresos (RGI). Eso supone que los pensionistas tienen una renta garantizada de 1.080,82 euros mensuales como mínimo, que puede llegar a 1.535,91 en función del tamaño de la unidad de convivencia.

El portavoz de este colectivo de pensionistas, Jon Fano, ha insistido este sábado que la decisión de PNV y PSE es «injustificada» y que no pierden la esperanza de que repiensen su negativa. Para ello ha sido la manifestación de este sábado, y para ello también serán las concentraciones que, recuerda Fano, están convocadas para el lunes en las sedes de los jeltzales y los socialistas. El jueves, además, habrá una manifestación «masiva» en Vitoria coincidiendo con al debate parlamentario.