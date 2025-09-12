Cantabria abarata suelo para atraer centros de datos y competir con Euskadi

La demanda de centros de datos se duplicará en España hasta 2028. Así lo destaca la Asociación Española de Data Centers (Spain DC) en su ... último informe y lo corroboran los datos de inversión del último año, que acumulan más de 35.000 millones en todo el país. La explosión de estas instalaciones viene empujada por la progresiva digitalización de la economía, la vida cotidiana y la irrupción de la inteligencia artificial. Además, la cercanía de uno de estos mastodontes tecnológicos ayuda a atraer proyectos empresariales, que cada vez necesitan más servicios en la nube, conexiones robustas o respaldo a elementos de lo que se llama 'industria 4.0', que permite técnicas de fabricación flexible o aditiva, claves en sectores como la automoción.

Además, el hecho de que estas operaciones vayan acompañadas de cifras millonarias son un incentivo que permite a los diferentes gobiernos evidenciar un éxito en su política industrial. Una situación que ha lanzado a las diferentes autonomías a una carrera para captar proyectos de los grandes gigantes como Amazon, Google, Meta o Microsoft. Uno de los líderes de esta apuesta ha sido Aragón, donde Amazon invertirá 15.700 millones en un centro de datos para el que también analizó un emplazamiento en Euskadi.

El lehendakari ha instado a aprovechar «la economía del dato», pero Bildu ya ha advertido de pegas como el consumo energético

En esta pugna, al País Vasco le ha salido ahora otro competidor: Cantabria. La región vecina ha lanzado este año 630.000 metros cuadrados en el proyecto Altamira para albergar un campus de centros de datos que sea líder en el norte de España. La iniciativa está liderada por el fondo de inversión Stoneshield –con una fuerte presencia en el sector inmobiliario– y adquirió esas parcelas, ubicadas entre Piélagos y Villaescusa, por 10 millones. Ahora, plantea una inversión de 3.600 millones para generar 1.500 puestos de trabajo y para albergar datos con una potencia de 500 MW.

sLa apuesta de Cantabria, un territorio que ha sufrido una fuerte desindustrialziación, es de un todo o nada de su Gobierno por este sector en una fórmula que está calcando a la puesta en marcha por Aragón. Así, ha creado también la figura de 'Proyecto Empresarial Estrátegico'. Una calificación que funciona como un 'pase vip' con la administración. Los plazos de tramitación se acortan hasta la mitad, las autorizaciones urbanísticas deben adecuarse o se facilita también el acceso a subvenciones públicas.

La política del departamento industrial de Cantabria ha terminado por provocar un fuerte descenso en el precio del metro cuadrado de suelo industrial. Este se compra en una horquilla de entre 25 y 35 euros, frente a los 45-55 euros de Euskadi. Esta cuestión, junto al problema estructural vasco, la escasez de suelo, ha terminado por desbancar a Euskadi de la 'pole position' para atraer proyectos. Así lo señalan a ELCORREO agentes de la promoción y el inmobiliario industrial, que confirman que en los 'portfolios' de emplazamientos que utilizan los gigantes Google, Amazon y Microsoft ya está Cantabria antes que elPaís Vasco. Y no lo es, explican, por la principal causa de descarte, la falta de conexión a la red eléctrica, sino por el coste del suelo.

Elevado consumo energético

Euskadi cuenta solo con una gran instalación de este tipo, la que lidera Merlin Properties en la plataforma alavesa de Arasur. Una inversión de 900 millones y una potencia de 300 MW. Pero su promotor es dueño de un 20% del polígono. El lehendakari Imanol Pradales, en la inauguración de esas obras, defendió «aprovechar la economía del dato» aprovechando que a la costa vizcaína llegan dos cables desde Estados Unidos: Marea y Grace Hooper.

La principal instalación vasca es la de Merlin Properties en Arasur, polígono del que es propietario en un 25%

Pero el inmenso consumo energético de estas instalaciones, que han copado 12 GW de los 43 GW en que se ha incrementado la oferta en España desde 2020. O el menor empleo que generan frente a otros sectores son inconvenientes importantes. Bildu ya ha marcado este campo de oposición anticipando su intención de limitar su desarrollo.