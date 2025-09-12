El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un acertante de la Primitiva en Llodio gana más de medio millón de euros
Instalaciones del centro de datos de Merlin Properties en el polígono alavés de Arasur. Avelino Gómez

Cantabria abarata suelo para atraer centros de datos y competir con Euskadi

Su apuesta hace que en los catálogos de emplazamientos de Google, Microsof y Amazon aparezca ya antes que el País Vasco

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:16

La demanda de centros de datos se duplicará en España hasta 2028. Así lo destaca la Asociación Española de Data Centers (Spain DC) en su ... último informe y lo corroboran los datos de inversión del último año, que acumulan más de 35.000 millones en todo el país. La explosión de estas instalaciones viene empujada por la progresiva digitalización de la economía, la vida cotidiana y la irrupción de la inteligencia artificial. Además, la cercanía de uno de estos mastodontes tecnológicos ayuda a atraer proyectos empresariales, que cada vez necesitan más servicios en la nube, conexiones robustas o respaldo a elementos de lo que se llama 'industria 4.0', que permite técnicas de fabricación flexible o aditiva, claves en sectores como la automoción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  3. 3

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  4. 4

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud
  5. 5

    «Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»
  6. 6 Laporte se despide del Al-Nassr: «Estoy agradecido por esta experiencia»
  7. 7

    Todo lo que se sabe del bombardeo ruso sobre Polonia
  8. 8

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  9. 9

    Tres heridos por fuerte inhalación de humo en el incendio de un pabellón okupado de Sestao: «Es un sinvivir»
  10. 10

    Netanyahu acusa a Sánchez de «amenaza genocida» por decir que España carece de armas nucleares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cantabria abarata suelo para atraer centros de datos y competir con Euskadi

Cantabria abarata suelo para atraer centros de datos y competir con Euskadi