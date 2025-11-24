Emilia Málaga acaba de cumplir dos años al frente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, una materia a la que esta portugaluja licenciada en ... Derecho ya venía vinculada tras su paso por UGT. «Tenía un conocimiento cercano de esta casa, aunque es verdad que el trabajo ha resultado más intenso de lo que esperaba», admite desde una entidad que ha sido protagonista en el debate sobre el salario mínimo.

– ¿Era el escenario adecuado para acoger esta negociación?

– Sí, porque somos por definición el órgano de encuentro y dialogo permanente entre los agentes sociales. Y somos un órgano bipartito, algo que a veces se olvida.

– La batalla pasa a los juzgados. ¿Cómo se ha dado este fracaso?

– Ha habido encuentros dentro de esta casa, primero un intento de promoción de acuerdo interprofesional y luego un PRECO, con lo cual ha habido diálogo y a mí ese diálogo siempre me parece un éxito. Pero es verdad que no necesariamente cuando hay diálogo hay acuerdo. Aquí una de las partes ha decidido dar un paso más en la defensa legítima de sus intereses, igual que la otra ha considerado que no había mimbres suficientes para el acuerdo.

– Torres señalaba que hay un alto grado de incumplimiento de la regulación laboral. ¿Las empresas se sienten impunes?

– La regulación laboral busca equilibrar derechos y obligaciones con herramientas como la inspección, aunque a veces se pueda poner encima de la mesa que necesitaría más recursos. Pero creo que existe un control para respetar que se mantenga ese equilibrio.

– Al caer la reducción de la jornada se aprobó el registro horario. ¿Hubiera sido mejor acordarlo antes con la patronal?

– Los acuerdos siempre son positivos, incluso aunque a posteriori sea inevitable que siempre haya una lectura en términos de ganador y perdedor, y eso signifique que una de las partes no vea satisfechas sus aspiraciones.

– Las empresas se quejan de las dificultades a la hora de captar talento joven porque priman la conciliación. ¿Se debería poner más peso a estas peticiones?

– En la negociación colectiva se recoge la conciliación cada vez más y me atrevería a decir que cada vez mejor, pero creo que la cuestión que ha puesto la juventud encima de la mesa es la necesidad de cambiar nuestro modo de vida. A corto plazo puede ser un quebradero de cabeza, pero a medio y largo se lo vamos a agradecer. Somos una sociedad envejecida, una sociedad enferma y donde cada vez afloran más problemas de salud mental que tienen mucho que ver con esto. Si la gente joven nos enseña a vivir de otra manera, a largo plazo la sociedad lo agradecerá.

– ¿Cómo valora la negociación colectiva?

– Somos moderadamente optimistas porque se sigue desarrollando con normalidad y consiguiendo acuerdos. En estos momentos, si contamos los que ya están suscritos pero todavía no registrados, estaríamos en torno a un 63% de población trabajadora con los convenios vigentes y antes de que finalice el año, es más que probable que haya algún otro que también se consiga. No creo que lleguemos a las cifras del año pasado (el 67,7%), pero 2025 empezó con un porcentaje menor de población con convenio vigente que 2024.

– En septiembre fracasó el intento de retomar la negociación del Convenio de Oficinas y despachos de Bizkaia, que lleva 13 años decaído. ¿Cómo se podría resolver esta desprotección?

– La fórmula es siempre la misma:no perder nunca el diálogo. Y en principio se ha promovido una negociación para el mes que viene, con lo cual sigue vivo.

– El aumento salarial está muy igualado a la inflación (un 3,18% en el último trimestre). ¿Será un problema para negociar?

– Si tomamos como referencia los dos últimos años, los incrementos salariales y el IPC se han movido en magnitudes similares, aunque detrás de los datos macro siempre hay realidades muy diferentes con sectores que tienen más posibilidades y otros con mayores dificultades. Pero en este tiempo se ha desarrollado con normalidad y creo que podemos seguir en la misma senda.

– ¿Por qué los mayores incrementos se dan en los convenios negociados para toda España:3,26% frente al 3,15% vasco?

– El punto de partida salarial es más bajo y se ha hecho necesario recuperarar el poder adquisitivo perdido. Pero los convenios que se firman aquí siguen arrojando buenos datos. De hecho, seguimos estando a la cabeza a nivel salarial en España y con un factor importante: los buenos salarios están más repartidos.

Incapacidad Temporal

– ¿Qué le parece que haga el gobierno un informe de la incapacidad temporal?

– Todo lo que arroje luz sobre temas que suponen un conflicto, bienvenido sea, y es bueno que se enfoque en lo que importa, la salud de la persona trabajadora. A partir de ahí, es un debate en el que hay muchas intuiciones y pocas cuestiones contrastadas.

–¿Es buena idea aplicar incentivos contra el absentismo?

– Vemos que cada vez se ponen encima de la mesa más fórmulas ligadas a compensar un bajo absentismo, pero es importante saber qué tenemos en la cabeza cuando hablamos de esto: una incapacidad temporal, un permiso por paternidad, una ausencia del trabajo... No todos tenemos el mismo esquema mental.

–¿Cómo se podrían reducir las contrataciones a tiempo parcial?

– Merece un estudio a parte. Al final tiene que haber contratación a tiempo parcial. El tejido productivo tiene unas necesidades y las formulas de contratación intentan ajustarse. Otra cosa es como se utiliza o qué impactos puede tener. En el caso de la igualdad y de las brechas, gran parte de la explicación pasa por la parcialidad.