Buces llama al diálogo entre empresas y sindicatos porque «la confrontación no lleva a ningún sitio»

En sus primeras palabras como nuevo presidente de la patronal vizcaína, Cebek, Guillermo Buces ha defendido el diálogo para intentar avanzar en su gran objetivo ... de «cambiar la relación entre empresa y sindicatos porque está obsoleta» y la confrontación «no lleva a ningún sitio».

El empresario ha asegurado que asume la responsabilidad «con ilusión» y con el foco puesto en algunos puntos que considera importantes, como lo son la retención de talento, la igualdad y el absentismo laboral. El nuevo presidente de Cebek ha manifestado que «no tiene líneas rojas de nada» y al mismo tiempo, ha reiterado que «dialogando» es como se solucionan los problemas.

Así, Buces presidirá la entidad durante los próximos cuatro años, después de resultar vencedor en unas elecciones inéditas que la patronal vizcaína no había celebrado aún en sus 125 años de historia. La otra candidata, Nuria Lekue, finalmente no ha podido acceder a la votación final, dado que no ha sido elegida para entrar en la junta directiva, una condición indispensable para optar a la presidencia de la patronal vizcaína.

El empresario, que fundó Biolid (empresa especializada en etiquetas para diferentes sectores) junto a su padre, sucederá a Carolina Pérez Toledo tras sus cuatro años al frente. Buces ha querido ensalzar la labor de su predecesora, y ha asegurado que seguirá su «legado». Respecto al complicado proceso de votación en el que se ha decidido su elección, admite que «ha sido largo» pero que «al final ha acabado bien». Asimismo, ha señalado que este proceso en Cebek, en el que por primera vez optaban dos candidatos a la presidencia, no deja heridas abiertas en la organización, que sale «fortalecida».