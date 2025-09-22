BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

BBVA, como siempre negó pero todos los analistas auguraban, ha terminado por mejorar la oferta por el Banco Sabadell. Lo ha hecho en un 10% ... y 24 horas antes de que venza el plazo para realizarlo. La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado en la primera hora de este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) una modificación de su propuesta de canje. Lo que hasta ahora era una acción de BBVA y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell, será ahora un pago solo en acciones en el que el banco vasco dará uno de sus títulos por cada 4,8376 de la entidad catalana.

«Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje», ha señalado Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

El cambio supone una mejora del 10% sobre la valoración del mercado. Además, al eliminar el metálico evita el impacto fiscal sobre los accionistas del Sabadell que acudan a la opa. Según había señalado la Agencia Tributaria, el pago en metálico a los accionistas más veteranos del Sabadell lo iba a considerar al 100% como plusvalía, con lo que agravaba el pago de impuestos. Había sido un elemento que el Sabadell había venido señalando.

El movimiento llega 24 horas antes de que acabe el plazo para cambiar la oferta y supone una rectificación de BBVA. Su presidente, Carlos Torres, había mantenido hasta ahora la negativa a cualquier cambio en la oferta. Una posición que había centrado una dura pugna dialéctica entre ambas entidades. Desde el Sabadell habían intensificado un mensaje de duda sobre esa posición con la esperanza de una mejora. La entidad catalana siempre había acusado a la oferta vasca de infravalorada.

La decisión ha sido acordada en un consejo de administración que también ha acordado renunciar tanto a nuevas mejoras como a la ampliación del periodo de aceptación, con lo que éste se cerrará el 7 de octubre.

La rectificación de BBVA llega después de una intensa volatilidad en el porcentaje que marca la diferencia entre el valor de la oferta y el del Sabadell en Bolsa. El mercado no ha dejado de presionar a BBVA para una mejora haciendo cotizar a la entidad catalana por encima de la propuesta de canje. Desde que se abrió el plazo de aceptación, el 8 de septiembre, ese diferencial ha sido siempre negativo. Es decir, los accionistas del Sabadell ganaban menos aceptando la opa que vendiendo en los parqués. Esa diferencia empezó siendo del 10% y BBVA llegó a reducirla al 5% el miércoles de la semana pasada. Pero el viernes volvió al 7%.

El movimiento denota la necesidad de mejorar el incentivo para elevar las respuestas positivas de los accionistas del Sabadell. El presidente de la entidad, Josep Oliu, señaló el pasado viernes que hasta ese momento ninguno de los clientes minoristas del Sabadell con acciones del banco había aceptado la oferta.