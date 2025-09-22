El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Carlos Torres, presidente del BBVA.

BBVA mejora un 10% su oferta para hacerse con el Sabadell

El banco vasco ofrece ahora pagar todo en acciones y suavizar así el impacto fiscal a los accionistas de la entidad catalana

Lucas Irigoyen

Lunes, 22 de septiembre 2025, 08:06

BBVA, como siempre negó pero todos los analistas auguraban, ha terminado por mejorar la oferta por el Banco Sabadell. Lo ha hecho en un 10% ... y 24 horas antes de que venza el plazo para realizarlo. La entidad presidida por Carlos Torres ha comunicado en la primera hora de este lunes a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) una modificación de su propuesta de canje. Lo que hasta ahora era una acción de BBVA y 70 céntimos por cada 5,5483 títulos del Sabadell, será ahora un pago solo en acciones en el que el banco vasco dará uno de sus títulos por cada 4,8376 de la entidad catalana.

