El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R. C.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

La nueva oferta se sitúa por encima de la cotización de la catalana, que cae un 4% en el mercado frente al 1% que cede la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:08

El mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, íntegramente en acciones. ... Los títulos de la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  4. 4

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8 Jose Mari Goenaga: «En los cuartos oscuros te encuentras señores de 75 años»
  9. 9 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  10. 10

    Matan de una puñalada a un joven de 21 años en pleno debate sobre la seguridad en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA