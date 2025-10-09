BBVA mantendrá oficinas abiertas hasta medianoche para tramitar aceptaciones de los accionistas del Sabadell

La tensión en la opa con la que BBVA pretende hacerse con el Sabadell escala de un modo inversamente proporcional al tiempo que queda para ... que los accionistas del banco catalán puedan aceptar la propuesta de la entidad vasca. El reloj descuenta los minutos hasta este viernes a media noche y BBVA no va escatimar esfuerzos para lograr aceptaciones hasta el último segundo. Así, según ha confirmado EL CORREO de fuentes de la entidad, en 70 oficinas cabeceras de toda España se han reforzado las plantillas para poder atender hasta las 21.00 de la noche de este viernes. Un esfuerzo que, en Cataluña, se estirará hasta las 23.59.

La medida ha sido pactada con los sindicatos este jueves y afecta a las principales cabeceras del país en el negocio de banca personal de BBVA. Se trata de instalaciones y profesionales especializados en el asesoramiento personal de inversiones y gestión de patrimonios. Del mismo modo, en Cataluña, donde ya se han venido realizando refuerzos horarios en la zona comercial que BBVA denominada como 'Contigo Valor', se extenderá la operativa de la estructura comercial de gestión de clientes de alto valor patrimonial hasta la media noche.

'Pase VIP' para los accionistas del Sabadell que acepten la opa

BBVA ha fijado la condición de una aceptación del 50% de los accionistas del Sabadell con derecho a voto para seguir adelante con la operación. A menos de 24 horas de que termine el plazo de aceptación, no hay fuentes del mercado, ni analistas que se atrevan a dar un pronóstico. Parece, eso sí, que entre los inversores institucionales -algo más del 50% de los accionistas del Sabadell- hay cierta mayoría inclinada a respaldar el movimiento de BBVA. Por lo que todo hace que la decisión final de los accionistas minoritarios -algo más del 40% y muchos de ellos clientes particulares del banco catalán- pueda ser determinante.

A ellos se dirigen campañas de publicidad que han llegado a programas televisivos como 'Pasa Palabra' y mensajes constantes de los responsables de ambos bancos en los medios. Todo en un cruce dialéctico en el que BBVA defiende una «oferta tremendamente atractiva» frente a la respuesta de los directivos del Sabadell de que la opa es insuficiente y que infravalora a la entidad.

El último esfuerzo de BBVA contempla, además de esta ampliación de horarios, medidas como un pase 'VIP' que permite a los accionistas del Sabadell que acudan a una oficina del banco vasco a aceptar la opa saltarse las colas. Además, el teléfono de atención para tramitar las aceptaciones estará operativo hasta el último momento.

El BBVA, tras una mejora del 10%, ha planteado una oferta de canje de una acción propia con la que pagar por cada 4,8376 títulos del Sabadell. La mejora, que había sido descartada previamente, fue un último movimiento de la entidad presidida por Carlos Torres para lograr movilizar a los accionistas del Sabadell. El cambio logró convencer al mayor accionista individual del banco catalán. Se trata del inversor mexicano, David Martínez, que cuenta con cerca de un 4% de la entidad vallesana y que es miembro de su consejo de administración.

El banco vasco se ha reservado, además, la posibilidad de rebajar el umbral de aceptación del 50% al 30%. Si las respuestas positivas de los accionistas del Sabadell quedaran en esa horquilla, BBVA podría seguir adelante con la compra de la entidad catalana, pero debería lanzar una segunda opa en metálico. De ahí que la aceptación de unos pocos accionistas de última hora que sirvan para rebasar el 50% pueda ser determinante en el ahorro de capital que podría suponer para la operación.

El precio de esa oferta es otro de los elementos que ha centrado el debate en estos días hasta el punto de la que Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido que no se especule con esa cifra. En cualquier caso, BBVA ha señalado que si establece en una cantidad superior al valor de la actual oferta, se retirará.