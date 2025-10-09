El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de BBVA, Carlos Torres Ignacio Pérez

BBVA mantendrá oficinas abiertas hasta medianoche para tramitar aceptaciones de los accionistas del Sabadell

Ha movilizado al personal de 70 oficinas cabeceras y de la red de atención de banca privada de Cataluña para mantener las puertas abiertas hasta el último minuto de la opa

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:37

Comenta

La tensión en la opa con la que BBVA pretende hacerse con el Sabadell escala de un modo inversamente proporcional al tiempo que queda para ... que los accionistas del banco catalán puedan aceptar la propuesta de la entidad vasca. El reloj descuenta los minutos hasta este viernes a media noche y BBVA no va escatimar esfuerzos para lograr aceptaciones hasta el último segundo. Así, según ha confirmado EL CORREO de fuentes de la entidad, en 70 oficinas cabeceras de toda España se han reforzado las plantillas para poder atender hasta las 21.00 de la noche de este viernes. Un esfuerzo que, en Cataluña, se estirará hasta las 23.59.

