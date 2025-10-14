El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i.), junto al consejero delegado, César González-Bueno. Efe

Solo un 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell acuden a la opa de BBVA

Estos inversores tienen en su poder el 1,1% del capital de la vallesana, mientras el foco se desvía ahora a los institucionales

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 14 de octubre 2025, 07:46

Los clientes de Banco Sabadell con acciones depositadas en el banco dicen 'no' a la opa de BBVA. En un hecho relevante remitido a ... la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha confirmado que del 30,8% del capital que suponen estos inversores -de los que tienen los datos- en su estructura accionarial, apenas han aceptado la oferta de la vasca un 2,8%, con un número total de acciones que representan el 1,1% del capital social total del banco.

