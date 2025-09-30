El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu (i) y el consejero delegado, César González-Bueno (i). Efe

Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular

La entidad se pronunciará este martes sobre la mejora del 10% planteada por el banco vasco, que ayer anunció un dividendo récord por sorpresa

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:25

El Consejo de Administración de Banco Sabadell ultima un nuevo rechazo a la opa de BBVA, incluso después de que el banco vasco decidiese mejorarla ... en un 10% después de recibir el primer 'no' del máximo órgano de gobierno de la catalana el pasado 12 de septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  6. 6

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  7. 7 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  8. 8

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  9. 9 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  10. 10

    Euskadi amenaza al Ministerio de Sanidad con romper relaciones si no atiende sus demandas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular

Sabadell prepara su rechazo a la nueva oferta de BBVA con la duda de su mayor accionista particular