El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu. EP

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Su presencia en el capital se diluye del 48% al 41%. Carlos Torres destaca que la decisión de David Martínez de acudir al canje «habla por sí sola»

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:32

Ha sido uno de los secretos mejor guardados por Banco Sabadell desde el estallido de la opa de BBVA. La entidad catalana ha intentado estos ... meses guardar de forma escrupulosa los datos del peso de los inversores minoristas sobre el total de su estructura accionarial, consciente de que cuanto menos información al 'enemigo', más imprevisible el resultado final de la operación y, sobre todo, más dificultades para que BBVA haga cábalas sobre su estrategia para convencer a los accionistas. Ahora, en la recta final de la opa, el presidente del Sabadell, Josep Oliu, desveló ayer que estos inversores particulares representan actualmente un 41% del capital del banco, una cifra que se ha diluido de forma notable, algo más de un 18%, durante estos 16 meses que ya dura el proceso, con mayor presencia de institucionales y arbitrajistas. Justo antes de que la entidad vasca lanzase su opa en mayo, la cifra rondaba el 48%, según los últimos datos públicos del Sabadell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  5. 5

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  10. 10 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa

Los minoristas del Sabadell pierden peso en el capital en un momento clave para la opa