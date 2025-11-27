El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, presenta su renuncia
El magnate mexicano sale del principal órgano de gobierno de la entidad catalana tras meses de tiranteces con la cúpula dirigida por Josep Oliu

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:58

David Martínez Guzmán, Consejero Dominical de Banco Sabadell, ha presentado su renuncia como miembro del Consejo de Administración mediante carta dirigida al Presidente, que se ... ha trasladado a todos los miembros del Consejo de Administración en su reunión celebrada hoy.

