El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El crédito al consumo se dispara en España. Reuters

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El saldo vivo de este tipo de préstamos, cada vez más frecuentes para financiar estudios o vacaciones, repuntó un 10% en septiembre y superó los niveles previos a la caída de Lehman Brothers

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

Los hogares españoles tiran del crédito al consumo para hacer frente al elevado coste de vida que, pese a la moderación de la inflación, sigue ... golpeando el bolsillo de las familias. En concreto, esta financiación se desbordó un 10,05% en septiembre, su mayor repunte desde febrero de 2020, en pleno estallido de la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  9. 9 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  10. 10 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones

El crédito al consumo se dispara al mayor ritmo desde la pandemia: ya supera los 110.000 millones