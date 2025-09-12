El consejo del Sabadell recomienda no acudir a la opa de BBVA: «Destruye valor para los accionistas»

Banco Sabadell recomienda a sus accionistas no acudir a la opa de BBVA. Tras una reunión del consejo de administración celebrada hasta última hora de ... ayer, la entidad ha hecho público el informe motivado sobre la oferta del banco vasco en el que, por ley, debe exponer sus observaciones a favor o en contra de la operación. Y el documento depara pocas sorpresas tras más de 16 meses de firme oposición a los planes de la entidad presidida por Carlos Torres.

En el documento remitido a la CNMV, el consejo del Sabadell concluye que «el precio de la oferta no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones» de la entidad, «infravalorando muy significativamente el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario».

Por ello, rechaza «por unanimidad» la opa y considera que «la mejor opción para los accionistas del banco es no aceptar la Oferta. «Finalmente, se hace constar que este informe se ha aprobado con el voto a favor de todos los consejeros de Banco Sabadell excepto D. David Martínez Guzmán, que se abstiene, sin perjuicio de su conformidad con la opinión indicada en el párrafo anterior«, advierte el documento.

El empresario mexicano es precisamente uno de los principales inversores de la catalana -con un 3,8% del capital, que estaría valorado en algo más de 650 millones de euros- con lo que captar su voto es clave para BBVA.

Su abstención a la hora de aprobar el documento se basa en que, a su juicio, «la operación presentada por BBVA constituye la estrategia acertada para las dos instituciones». Sin embargo, advierte de que el precio actual «la hace irrealizable». «Por esta razón, me adhiero al rechazo de la Oferta y he decidido no participar en ella con las acciones que represento, ni con las mías propias ni con las gestionadas a través del fondo Fintech Europe», advierte el magnate.

«Con respecto al precio, solicito respetuosamente a BBVA que lo reconsidere y presente una oferta competitiva, a un precio que permita alcanzar la aceptación de, al menos, el 50% de los accionistas del Banco Sabadell. Con respecto al contenido del informe, dado que no comparto algunas de las opiniones y argumentos expresados, prefiero abstenerme», sentencia Martínez Guzmán.

El documento también incluye los informes de los asesores contratados por la vallesana para tomar su decisión. Entre ellos, Goldman Sachs, que concluye que «es nuestra opinión que, a la fecha del presente documento, la Contraprestación que se propone pagar a los titulares (distintos del Oferente y de cualquiera de sus filiales) de las Acciones en virtud de la Oferta es inadecuada desde un punto de vista financiero para dichos titulares». Una postura que también mantienen -siempre desde el punto de vista financiero- los asesores de Morgan Stanley o Evercore.

También se expresan otro tipo de posiciones, como las de los sindicatos, muy preocupados por la posibilidad de que BBVA cierre sucursales o acometa un ERE una vez que finalice el veto del Gobierno a la fusión (prohibida durante tres años, prorrogable a cinco). «Las estimaciones apuntan a una pérdida de entre 7.500 y 10.500 puestos de trabajo directos, concentrados mayoritariamente en los territorios donde Banco Sabadell tiene mayor implantación, especialmente en Cataluña y en la Comunidad Valenciana», indican desde UGT. «A esta cifra habría que añadir la destrucción de empleo indirecto, que puede duplicar las cifras anteriores, en servicios subcontratados como limpieza, seguridad, mantenimiento, logística, etc».

Estrategia

Tanto Banco Sabadell como BBVA están inmersos en una ronda de encuentros para intentar inclinar la balanza a su favor, en un momento crítico para una operación que ha encontrado numerosos obstáculos en su camino. Hace solo unos días, el consejero delegado del Sabadell, González-Bueno, ya anticipaba el sentir del consejo al insistir en que el precio ofrecido por BBVA -a través de un canje de acciones de un título nuevo por cada 5,5483 del Sabadell más 70 céntimos en efectivo- es insuficiente.

El mercado también lo considera así, pues las acciones del Sabadell cotizan estos días entre un 8% y un 9% por encima de esa oferta. Es decir, quien acudiera a la opa hoy, perdería dinero. Un factor que pesa, y mucho, en el ánimo de los minoritarios, a los que BBVA intenta convencer con su estrategia para generar valor a largo plazo. De hecho, el presidente del banco, Carlos Torres, sigue insistiendo estos días en que no mejorará la oferta; ni siquiera si rebaja el umbral de aceptación al 30%, una posibilidad establecida en el folleto y que obligaría a la entidad a lanzar una segunda opa.

En todo caso, BBVA tendría diez días antes de que finalice el periodo de aceptación para establecer cambios en su oferta, para ajustarse así a la normativa estadounidense y la española, lo que en la práctica supone que podría mejorarla hasta el 23 de septiembre.