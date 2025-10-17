El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Retenciones en la A-8 en Muskiz por la avería de un vehículo

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

Los inversores respiran aliviados tras eliminarse el riesgo financiero que habría supuesto una nueva ampliación de capital para financiar una segunda opa

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:25

Comenta

La Bolsa dicta sentencia tras el fracaso de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Después de muchas semanas de especulaciones, los inversores intentan ... digerir el hecho de que la entidad vasca solo haya sido capaz de convencer al 25,33% de los accionistas de la catalana, en una operación que se ha alargado durante casi 18 meses en los que la evolución en Bolsa también ha sido clave para el desenlace final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  3. 3 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  4. 4

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  5. 5

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  6. 6

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  7. 7

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  8. 8

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  9. 9

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  10. 10

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%

La Bolsa digiere el fracaso de la opa: BBVA se dispara un 6% y Sabadell baja un 5%