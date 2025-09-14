El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de BBVA, CArlos Torres, en la sede de EL CORREO en la GRan Vía de Bilbao. Ignacio Pérez

«BBVA es vasco y, aunque gane peso en Cataluña, también crecerá en Euskadi»

Torres señala que la relación con el PNV es «muy fluida, muy cordial y muy buena», y defiende la aportación del banco al País Vasco

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Domingo, 14 de septiembre 2025, 07:26

BBVA reúne las siglas de diferentes entidades financieras que han estado íntimamente ligadas a la historia industrial de Euskadi y de sus principales empresarios. Pese ... a esta marca de identidad, su implicación con el territorio se ha cuestionado en medio del duro pulso de la opa desde el Gobierno vasco y el PNV, que han exigido mayor presencia y compromiso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  2. 2

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  3. 3 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  4. 4 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  5. 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  6. 6

    Bilbao bloquea el proyecto para levantar la nueva sede del Obispado y una clínica
  7. 7 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  8. 8

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández
  9. 9

    Kutxabank derribará parte de su sede central en Gran Vía por problemas constructivos
  10. 10

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «BBVA es vasco y, aunque gane peso en Cataluña, también crecerá en Euskadi»

«BBVA es vasco y, aunque gane peso en Cataluña, también crecerá en Euskadi»