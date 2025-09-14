«BBVA es vasco y, aunque gane peso en Cataluña, también crecerá en Euskadi»

BBVA reúne las siglas de diferentes entidades financieras que han estado íntimamente ligadas a la historia industrial de Euskadi y de sus principales empresarios. Pese ... a esta marca de identidad, su implicación con el territorio se ha cuestionado en medio del duro pulso de la opa desde el Gobierno vasco y el PNV, que han exigido mayor presencia y compromiso.

- ¿Es BBVA un banco vasco?

- BBVA es un banco vasco. Aquí tenemos nuestros orígenes desde hace casi 170 años. Aquí tenemos nuestra sede y aquí tenemos una presencia muy relevante con 103 oficinas y más de 470.000 clientes. Además, Bilbao es la sede para la entrega de los premios 'Fronteras del Conocimiento' organizados por la Fundación BBVA. Unos reconocimientos de prestigio internacional, que contribuyen a la proyección de la ciudad.

- ¿Mientras en Cataluña hubo una reacción unánime contra la opa, le dolió que el lehendakari dijera que lo importante no era cómo acabara, sino que BBVA aumentara el impacto en Euskadi?

- Es comprensible. Interpreto esas palabras en el sentido de que estamos alineados con ese objetivo para seguir contribuyendo en los distintos territorios en los que estamos y, desde luego, Euskadi es uno muy importante, donde tenemos nuestra sede.

- El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha sido quizá el más duro y también le pidió más implicación. ¿Ha notado un cambio respecto a su antecesor, Andoni Ortuzar?

- Seguimos manteniendo una relación muy fluida con los gobiernos de los distintos territorios en donde estamos. Y también con los partidos políticos. Cuando hay nuevos perfiles, las relaciones en lo personal cambian ligeramente, pero la relación sigue siendo muy fluida, muy cordial y muy buena.

- Si adquieren el Sabadell, ¿entiende que surja el temor de que el banco pierda más presencia en Euskadi?

- No tiene que haber ningún temor porque nuestra presencia aquí está creciendo y tenemos un compromiso claro de seguir en esa línea. La operación con el Sabadell supone ganar peso en Cataluña, pero eso no va en detrimento del crecimiento en el País Vasco, en absoluto.

- ¿Qué inversiones o proyectos contemplan?

- El País Vasco es un territorio estratégico donde hemos prestado 24.300 millones a las empresas entre 2021 y 2024. Ademas, seguiremos apoyando la Alianza Financiera Vasca para movilizar capital con el que reforzar la industria vasca y seguimos teniendo en Bilbao la plataforma para el desarrollo de proyectos de innovación y tecnología.

- ¿Cuántos trabajadores hay de BBVA en País Vasco?

- Tenemos 1.500 empleados y, a través de BBVA Technology, hemos incorporado a 300 profesionales con un alto nivel de especialización tecnológica. Es un área en la que organizamos también un congreso sobre la tecnología cuántica aplicada a la banca.