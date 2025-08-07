BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

BBVA actualiza la lista de riesgos que rodean la opa sobre Banco Sabadell, en un movimiento que suele ser habitual en este tipo de operaciones ... cuando cambian las condiciones del mercado o surgen contingencias imprevistas a lo inicialmente estimado. En una actualización del suplemento al documento de registro universal que todo emisor debe remitir a la CNMV tras sus resultados trimestrales, la entidad vasca reconoce que está «revisando las sinergias de costes operativos y de financiación que se podrían materializar» a consecuencia del veto del Gobierno a la fusión –de tres años, prorrrogable a dos– «y aquellas que se podrían materializar una vez que la condición del Consejo de Ministros deje de estar en vigor y se pueda llevar a cabo la fusión».

Esta es una de las grandes dudas que han rodeado a la operación en los últimos meses, ante la evidencia de que los 850 millones de euros de ahorros estimados cuando BBVA lanzó la opa en mayo de 2024 serán difícilmente factibles a corto plazo sin una integración total.

El presidente de la entidad, Carlos Torres, ha defendido hasta ahora que esas sinergias acabarán por llegar, aunque se demoren más de lo previsto. Pero en el documento –que no incluye ninguna de las cifras que ahora maneja el banco– deja entrever que BBVA trabaja para aclarar este punto en el folleto de la opa, previsto para septiembre si esta sigue adelante. «BBVA considera que la toma de control de Banco Sabadell y su integración crea valor para los accionistas de ambas entidades, a pesar de que la Condición del Consejo de Ministros retrasaría la implementación de las sinergias derivadas de la fusión», matiza el banco con sede en Bilbao.

De hecho, la entidad insiste en su intención de promover la fusión cuando el veto del Ejecutivo deje de estar en vigor, estimando que esa unión se completaría «en un plazo de seis a ocho meses tras la adopción de la decisión correspondiente por parte de los órganos sociales competentes de las sociedades». Incluso después de ese proceso, BBVA reconoce que la integración operativa de Banco Sabadell –incluida la migración del sistema informático– «podría resultar especialmente difícil y compleja», apuntando al riesgo de una desviación de «tiempo, atención y recursos», así como de mayores costes de lo previsto.

Además de la intervención del Gobierno, el otro gran factor de riesgo que ha sacudido los planes del banco vasco es la reciente decisión de los accionistas del Sabadell de dar luz verde a la venta de la filial británica TSB y al megadividendo de 2.500 millones de euros derivado de la operación. En este punto, y tal y como ya explicó el consejero delegado de la entidad, Onur Genç, BBVA deja claro que tras este movimiento aprobado en junta el pasado miércoles, la entidad tiene ahora la opción legal de retirar su oferta.

Hay que tener en cuenta que este tipo de documentos se remiten a la CNMVpara poner sobre la mesa de los inversores todos los escenarios posibles, aunque estos sean remotos, con el objetivo de proteger a los emisores –en este caso BBVA– frente a posibles demandas legales. Sobre esa base, la entidad también reconoce el daño reputacional que supondría un rechazo a sus planes iniciales. «La imposibilidad de liquidar la oferta podría afectar de forma negativa a la reputación de BBVA y generar reacciones adversas entre inversores y clientes», apunta el documento.

Si la opa sale adelante con el favor del 50% de los accionistas con derecho a voto del banco catalán, BBVA tampoco descarta dificultades. No solo con las sinergias, sino con los procesos de integración del personal, la coordinación de los centros corporativos dispersos geográficamente o la retención de los clientes, entre otros factores. «Podría también darse un potencial impacto negativo derivado de la racionalización de las redes de oficinas», advierte la entidad en el documento.