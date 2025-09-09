El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, en la oficina del organismo bursátil en Bilbao. Yvonne Iturgaiz
Carlos San Basilio | Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

«Si BBVA no llega al 50% y sigue adelante, deberá lanzar otra opa en efectivo»

Explica que el organismo bursátil supervisará el precio de esa segunda oferta si el banco vasco opta por esa vía

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:31

La visita a Bilbao de quien preside la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde diciembre del año pasado, Carlos San Basilio, estaba organizada ... desde hace meses pero ha dado la casualidad de que se ha producido justo cuando el organismo supervisor ha dado luz verde al folleto la opa del BBVA sobre el Sabadell, con lo que se ha abierto el periodo de suscripción. Esta operación, que todavía puede dar muchos giros, seguro que centró gran parte de las conversaciones que San Basilio mantuvo ayer con el lehendakari, Imanol Pradales, y con representantes del ecosistema financiero vasco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  2. 2

    El peronismo arrolla a Milei en Buenos Aires
  3. 3

    La UEFA impone diez meses de sanción a Yeray, que regresará el 2 de abril
  4. 4

    GKS borra su web tras admitir que estaba alojada en el servidor de una empresa israelí
  5. 5

    Los cachorros con los que cuenta Valverde para cubrir el hueco de Laporte el Athletic
  6. 6

    Quizá te espía la cámara de tu móvil y no lo sabes: estas son las señales
  7. 7

    Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros
  8. 8

    El tío de Marc Márquez intimidó a testigos para ocultar el complot para asesinar a su mejor amigo
  9. 9

    Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en una playa cerca de Santillana del Mar
  10. 10 Un rincón lleno de naturaleza para comer rico y barato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Si BBVA no llega al 50% y sigue adelante, deberá lanzar otra opa en efectivo»

«Si BBVA no llega al 50% y sigue adelante, deberá lanzar otra opa en efectivo»