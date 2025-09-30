El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Botín, presidenta de Banco Santander. R. C.

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

La entidad presidida por Ana Botín abonará en total unos 3.400 millones de euros a cuenta de 2025 entre 'cash' y acciones

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:49

Banco Santander se suma a la fiebre del dividendo que ha vuelto a situar al sector bancario español entre los más generosos del mercado. El ... Consejo de Administración de la entidad ha acordado el pago en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción en noviembre con cargo a los resultados de 2025, lo que implica un aumento del 15% respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  7. 7 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  8. 8

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  9. 9

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  10. 10 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre