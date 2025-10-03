El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo

El empleado defendía que no se había practicado una prueba pericial médica sobre «la incompatibilidad» entre la actividad y la dolencia

Sergio Llamas

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:58

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la decisión del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao que declaró procedente ... el despido disciplinario de un trabajador de ITP que estando de baja médica por una lesión en el hombro izquierdo impartió clases de boxeo -cada una de una hora de duración- en un centro deportivo de Barakaldo «con implicación constante de la articulación lesionada».

