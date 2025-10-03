El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Superior vasco confirma el despido de una camarera que llamó «puto negro» a su compañero

Remarca que el insulto racista, proferido a un trabajador de origen senegalés, se realizó «de forma intencionada, con ánimo de ofender»

Sergio Llamas

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:03

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de San Sebastián que declaró ... procedente el despido de una camarera por proferir un insulto racista a un compañero de trabajo. Según los hechos probados, la mujer se encontraba el 28 de diciembre de 2023 sirviendo comandas en la barra de un hotel de la capital guipuzcoana y llamó la atención a su compañero porque había servido con pan unos calamares. Cuando este se giró para seguir con su trabajo le llamó «puto negro».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  2. 2 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  3. 3

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  4. 4

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  5. 5

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  6. 6 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»
  7. 7

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  8. 8

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  9. 9

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  10. 10

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Superior vasco confirma el despido de una camarera que llamó «puto negro» a su compañero

El Superior vasco confirma el despido de una camarera que llamó «puto negro» a su compañero