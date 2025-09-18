El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del jueves: comprobar resultados del 18 de septiembre
La sala Prisma de Tabakalera acogió la undécima edición del Foro Finanza de Elkargi, que reunió a más de doscientas personas del ámbito empresarial e institucional. Fotos Royo

Amplia representación empresarial e institucional en la cita de Tabakalera

La undécima edición del Foro que apoya El Diario Vasco, El Correo y la Diputación Foral de Gipuzkoa llenó la sala Prisma del recinto

Mikel Calvo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:31

El Foro Finanza organizado por Elkargi con el apoyo de El Correo, el Diario Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa runió ayer en la ... sala Prisma de Tabakalera a los principales representantes del tejido empresarial e institucional de Gipuzkoa, que escucharon atentamente las intervenciones del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente de CIE Automotive, Antón Pradera. Zenón Vázquez, director general de Elkargi, y Lander Arteche, su presidente, encabezaron la representación de la sociedad de garantía recíproca, que también estuvo representada por otros responsables como Joseba Retolaza, Javier Merino, Roberto Larrañaga y Urko Odriozola, responsable de Relaciones Institucionales y conductor del acto, que llenó el recinto del barrio de Egia en medio de una gran expectación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  9. 9 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  10. 10

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amplia representación empresarial e institucional en la cita de Tabakalera

Amplia representación empresarial e institucional en la cita de Tabakalera