Amplia representación empresarial e institucional en la cita de Tabakalera

El Foro Finanza organizado por Elkargi con el apoyo de El Correo, el Diario Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa runió ayer en la ... sala Prisma de Tabakalera a los principales representantes del tejido empresarial e institucional de Gipuzkoa, que escucharon atentamente las intervenciones del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, y el presidente de CIE Automotive, Antón Pradera. Zenón Vázquez, director general de Elkargi, y Lander Arteche, su presidente, encabezaron la representación de la sociedad de garantía recíproca, que también estuvo representada por otros responsables como Joseba Retolaza, Javier Merino, Roberto Larrañaga y Urko Odriozola, responsable de Relaciones Institucionales y conductor del acto, que llenó el recinto del barrio de Egia en medio de una gran expectación.

Junto a ellos, el diputado foral de Promoción Económica de la Diputación de Gipuzkoa, Unai Andueza. El Diario Vasco estuvo representado por su director general, Iñigo Martín, y la directora de Negocio, Eli Ugalde.

Del ámbito empresarial destacó la presencia de los líderes de Adegi: Isabel Busto (presidenta), y José Miguel Ayerza (director general), así como la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y el director general, Eduardo Arechaga. Por parte de la Cámara de Gipuzkoa acudió Mauri Arregui, presidente del órgano cameral.

Ampliar Zenón Vázquez, director general de Elkargi, durante su intervención de apertura del Foro Finanza de Elkargi, en la sala Prisma de Tabakalera.

Entre los presentes en el centro de arte contemporáneo de Donostia, el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra; el CEO de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, el CEO de Tubacex, Josu Imaz; el director general de Ulma, Iñaki Gabilondo; el director de estrategia financiera de CAF, Aitor Galarza; la directora Regional Norte en BBVA, Elena López, y el director Red Empresas territorial Norte en Banco Sabadell, Juan Agut.

Industria y sociedad

La industria vasca estuvo ampliamente representada con nombres como Alex Eizmendi (Ampo), Ibon Lasa (Forjas Iraeta) o Izaskun Larrañaga, CEO de Lacor-Ibili. También acudieron José Luis González (Grupo Amenabar); Gorka Natxiondo (Grupo Moyua); Pablo y Borja Garate (Grupo Unceta); Miren Loyola (Grupo Velatia); Nieves García (Teknia Group), y Koldo Pinedo (Grupo Esergi).

De ámbitos más sociales, la directora Económico Financiera de la Fundación Matia, Natalia Mendicute, y la investigadora del Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, Mari Jose Aranguren.

La presencia institucional incluyó, por último, a representantes del Gobierno vasco como Iñaki Ruiz Manzano (viceconsejero de Economía y Fondos Europeos), y Juan Alberdi, del Departamento de Hacienda. También asistió Noemí López, subdelegada del Gobierno.