La opa BBVA-Sabadell entra en su recta final: llega la hora de David Martínez

Ahí lo tienen, 6 de agosto y escribiendo de una junta de accionistas –doble, además– de uno de los grandes bancos españoles, el Sabadell, ... que pone punto y seguido a la opa más política que se ha vivido en España en muchísimos años. La oferta de adquisición lanzada por BBVA para hacerse con la mayoría accionarial de la entidad vallesana llega a su recta final a la espera de saber qué piensa David Martínez, que a la postre será quien decida qué va a suceder. Este miércoles, de momento, avaló vender la británica TSB al Santander por un buen pico y, además, recibir un dividendo de 2.500 millones por la operación. El respaldo del señor Martínez y de los otros 199.999 accionistas del Sabadell fue abrumador. Rotundo. Aplastante. Como para decir que no...

¿Significa esto que los accionistas de la entidad catalana no aceptarán la oferta del banco vasco? Ni mucho menos. Por cierto, si sigue preguntándose quién es David Martínez, conviene saber que es un empresario mexicano que tiene el 3,49% de la propiedad del Sabadell (es el tercer accionista) y que será uno de los grandes protagonistas del desenlace de una opa eterna que ha acabado en los despachos más nobles de Bruselas (y no precisamente para bien en lo referido a la imagen de España) y ya veremos si no acaba en los tribunales por la injerencia del Gobierno aludiendo al «interés general»... y alguno particular. Moncloa, Sánchez, Cataluña, Puigdemont... Ya me entiende.

A lo que íbamos. Que después de dar mil vueltas durante más de un año, el desenlace final comienza a vislumbrarse. Y aquí, como siempre debió haber sucedido y como siempre sucede en cualquier operación de esta índole, serán los accionistas los que decidan qué quieren hacer con su dinero. Simple. Las reglas del juego fijadas por los reguladores independientes son estas. Te ofrezco tanto, lo aceptas o no. Punto.

Entre los 200.000 accionistas que tiene el banco presidido por Josep Oliu, destaca BlackRock, con el 6,86% del capital, seguido de la aseguradora suiza Zurich (4,70%) y del tal Martínez. Fuera del podio aparecen Dimesional Fund (2,87%); Goldman Sachs (2,87%); UBS (2,81%); Norges Bank (2,17%); JPMorgan (1,43%) o Morgan Stanley (1,40%). El capital social está repartido a partes iguales entre fondos institucionales y accionistas minoritarios.

Vamos, que la partida está muy pero que muy reñida y que el sentimentalismo, aquello de que los vascos quieren engullir a los catalanes, jugará un papel importante, sí, pero ni mucho menos esencial. La pela es la pela, ya saben. Esto va de pasta, de echar cuentas y analizar cuánto tengo y cuánto puedo sacar en este tsunami de dividendos que anuncian ambas entidades.

La hora de David Martínez llegará en septiembre... siempre y cuando, claro, BBVA, harto de los obstáculos políticos, no decida retirar la opa en el último minuto haciendo bueno aquello de 'retirarse a tiempo es una victoria'. ¿Se imaginan? No lo descarten.