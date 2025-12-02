Vitoria volverá a despedir el año con una popular y divertida San Silvestre La prueba comenzará a las 12:30 horas en Mendizabala y el itinerario será de 5,9 kilómetros por las calles más céntricas de la ciudad

Jon Ander Goitia Martes, 2 de diciembre 2025, 13:04

La San Silvestre se ha convertido en una animada y deportiva forma de despedir el año. Una cita convertida ya en tradición en todo el mundo para abrir hueco al último atracón y las uvas. Y Vitoria no podría ser menos. La prueba, que cuenta con el patrocinio de El CORREO y reunirá a 2.500 participantes, volverá a ponerse en marcha el mediodía (12.30 horas) del 31 de diciembre y reunirá a una amplia amalgama de corredores: desde atletas profesionales, a aficionados del running, sin olvidar los encargados de dar color al evento, esas cuadrillas de amigos que se lanzan a la calle con los disfraces más divertidos.

La prueba no sufre variaciones. Hace tres años se apostó por el horario matutino para no afectar a las reuniones familiares y el resultado convenció tanto que así se mantiene un año más, como ha detallado José Mari Moreno, presidente de la Federación Alavesa de Atletismo. El pistoletazo de salida de la prueba principal será a las 12.30 desde el parking de Mendizabala. «Es un símbolo de celebración, encuentro y energía compartida para despedir el año», ha destacado Ana López de Uralde, concejala de Deporte. El desarrollo de la carrera motivará cortes temporales de tráfico en catorce calles y afectará también al servicio de autobuses de Tuvisa

El pelotón de corredores deberá completar un recorrido de 5,9 kilómetros, como en la anterior edición, atravesando algunas de las arterias más céntricas de la capital alavesa. Los participantes enfilarán sus zancadas hacia Portal de Lasarte, Elvira Zulueta, Portal de Castilla, Ramón y Cajal, Manuel Iradier, Dato, San Prudencio, San Antonio y Florida para volver otra vez a Ramón y Cajal y de ahí, por Micaela Portilla, transitar por la Avenida de Gasteiz, hasta Beato Tomás de Zumárraga, punto en el que se girará para volver de nuevo por la Avenida de Gasteiz hasta la meta, también en Mendizabala.

Las personas interesadas en participar en la San Silvestre podrán realizar sus inscripciones desde el martes 16 hasta el 28 de diciembre en la web de la prueba (www.sansilvestrevitoriagasteiz.com) Las inscripciones tendrán un precio de 5 euros para adultos y 2 euros para las y los más pequeños. Parte de esta recaudación se destinará a un fin solidario. La recogida de dorsales se realizará los días 29 y 30 de diciembre en Arkabia, Centro Cultural de Vital Fundazioa, en la calle Postas. «Son pruebas que fomentan el deporte popular. Y la carrera txiki, una oportunidad para ver a la cantera de Álava», ha añadido Arantxa Ibáñez de Opacua, directora de Fundación Vital Fundazioa.

En total, habrá 2.500 dorsales para los mayores. Pero serán muchos más los corredores que despedirán el año a buen ritmo. Antes de la cita principal será el turno de los más pequeños de la casa. 800 niños tomarán la salida (11.45) en la La San Silvestre txiki. El punto de salida será el mismo, el aparcamiento de Mendizabala. Y completarán un animado recorrido que será más corto en extensión pero igual de divertido.