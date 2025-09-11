Suspenden el Duatlón de Vitoria por «falta de apoyo» del Ayuntamiento y la Diputación El club La Blanca, organizador del evento que afrontaba su quinta edición, señala como «detonante» la reducción en la aportación municipal y foral

Mazazo para el atletismo alavés. El Duatlón de Vitoria, cuya celebración estaba prevista para el domingo 5 de octubre, se suspende por «motivos económicos y falta de apoyo institucional», según ha anunciado este jueves el club La Blanca, organizador del evento. A pesar de que la organización de la prueba ya estaba en marcha y las inscripciones avanzaban «a buen ritmo», la quinta edición de la carrera no se celebrará, salvo giro de última hora, en este 2025. La organización alega la falta de recursos procedentes del Ayuntamiento y la Diputación ha sido el «detonante» de la drástica decisión.

La pérdida de apoyo se traduce, de forma concreta, en una reducción de la aportación municipal de 5.000 euros, mientras que la entidad foral «ha denegado en los últimos días la firma del convenio», necesaria para el cumplimiento del acuerdo. De esta forma, la organización considera inviable la celebración del duatlón en las calles de la capital alavesa. A pesar de que confía en retomar la quinta edición en el futuro, siempre que cuente «con los apoyos necesarios para su celebración», la recién anunciada suspensión supone un duro golpe a corto plazo.

Al margen de los contratiempos tanto para los organizadores como para los corredores, a quienes se devolverá el dinero de la inscripción, el club La Blanca asegura que se trata de una decisión «meditada y muy dolorosa», ya que la prueba «se había consolidado y formaba parte del calendario alavés». Además de las instituciones, el duatlón cuenta con la colaboración de EL CORREO y el patrocinio la Fundación Vital, a quien ha agradecido «sus esfuerzos para intentar salvar esta edición, manteniendo su partida presupuestaria e, incluso, buscando nuevas vías de financiación que finalmente no han podido llegar a tiempo».

El Duatlón de Vitoria contó en su última edición, celebrada el 7 de octubre de 2024, con 250 participantes y sirvió para adjudicar el entorchado provincial. Nerea Calvo y Joanes Goitisolo fueron los vencedores de la prueba.