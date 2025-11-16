Rueda e Irusta triunfan en el cross La Blanca Los atletas vizcaínos se imponen en la prueba reina que ha citado a cerca de 500 corredores en el circuito de Gamarra

Jon Ander Goitia Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:37 | Actualizado 16:49h.

Dos auténticas balas. Desde el pistoletazo de salida hasta la llegada a meta. Siete kilómetros de dominio contra sus rivales y el viento, ese invisible muro al que teme todo corredor. Iker Rueda (22:29.38) y Oihane Irusta (25:32.55) se impusieron este domingo en la prueba reina de la XX Cross La Blanca, que reunió a cerca de 500 corredores. Esta tradicional cita en el calendario de atletismo alavés, que cuenta con el patrocinio de EL CORREO, convirtió el parque de Gamarra en un circuito de un kilómetro al que dieron siete vueltas los participantes. Sin repechos, la clave estuvo en las curvas. Aunque en esta ocasión la diferencia la marcaron las piernas de los dos campeones.

Aún no había dado tiempo para meter en temperatura el cuerpo y Rueda ya empezó a tirar del grupo. No con la intención de ser esa especie de 'liebre', sino para abrir una brecha. Sólo necesitó una vuelta para lograrlo. «No estaba el campeón del año pasado (Diego Pascual) y he decidido arriesgar. Me había planteado ir sólo, a mi propio ritmo», apuntó, tras bajarse del cajón más alto del podio. Aún tenía piernas para subir las escaleras. «Bueno, la profesión se lleva por dentro», bromeaba, con esas inmensas piernas que ha empleado como un martillo pilón. Cada zancada sentó como un golpe a sus adversarios.

Tan concentrado estaba en el crono y en su ritmo que no reparó en la brecha que había abierto. «Hasta la quinta vuelta no había mirado hacia atrás. Y me queda la espina de no haber apretado más en la última para rebajar el tiempo», comentó este corredor del Club de Atletismo Sendoa. Porque no solo buscó el triunfo, sino también poner a prueba su cuerpo para el campeonato de Bizkaia del 7 de diciembre.

Para Oihane también era la primera vez en el desafío de Gamarra, una combinación de hierba con alguna parte de gravilla. «Me he quedado a gusto. He arrancado con un grupo de chicos y en todo momento me he visto fuerte», apuntó la atleta del Bidezabal. «La cuarta vuelta quizá ha sido la más dura mentalmente, pero superada esa crisis me he visto con fuerza hasta el final», añadió, con la cabeza ya puesta en el campeonato de España de clubes de cross del próximo fin de semana en Atapuerca.

La prueba senior puso la guinda a una cita de pura velocidad organizada por el club La Blanca que reunió a cerca de 500 corredores. Los primeros en tomar la salida fueron los participantes en la carrera popular que completaron un recorrido de cuatro kilómetros. Aquellos que se anudan las zapatillas por hobby y los que aprovecharon la cita para familiarizarse con este deporte se lanzaron a la carrera por las campas de Gamarra. Tras la hora de los sub16, sub18, sub20 y los máster les llegó la hora a los más pequeños. Una oportunidad para ver ese talento que emerge y se exprime para tomar el testigo.