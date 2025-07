Majida Maayouf se queda sin debut en el Mundial de Tokio

Majida Maayouf ha anunciado este jueves su renuncia a participar en el maratón del Mundial de Tokio que se celebrará el próximo 14 de septiembre. ... La atleta alavesa ha tomado la decisión al no haber podido recuperarse a tiempo para el que sería su debut en la competición, tras brillar en el Europeo del pasado abril con una plata (oro por equipos) y correr los Juegos de París 2024. La de Salvatierra, de 36 años, se ha mostrado «profundamente triste» por este contratiempo, aunque ha prometido que volverá «con más fuerza que nunca» cuando deje atrás su última lesión.

Maayouf, plusmarquista nacional, compitió y entrenó con dolor en el último Europeo de Bruselas por la fascitis plantar y el edema óseo que arrastraba. La corredora decidió someterse a dos intervenciones el 15 y el 29 de mayo con el objetivo de «llegar a tiempo para las grandes citas», entre las que destacaba el Mundial de Tokio. Sin embargo, a apenas dos meses y medio de que se celebre la carrera, la alavesa ha tenido que renunciar y no será sustituida, por lo que el equipo español estará formado por Fátima Ouhaddou y Laura Luengo.

«Siempre he estado dispuesta a representar a mi país con orgullo, por eso me duele especialmente no poder participar en el Campeonato del Mundo», ha reconocido Maayouf este jueves. La alavesa ha señalado que debe «priorizar» su salud y recuperarse «del todo». «No puedo precipitarme ni poner en riesgo mi cuerpo», ha subrayado.