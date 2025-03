La confesión de Peleteiro tras ganar el oro: «Hace tres días recibí amenazas y coacciones de alguien que apreciaba mucho»

Igor Barcia Viernes, 7 de marzo 2025, 22:08 Comenta Compartir

Tras la final, Peleteiro sorprendió con unas declaraciones en las que confesó los problemas vividos en los últimos días. «Estos días han sido muy duros. Jamás me había sentido tan baja. Si no llega a ser porque hice terapia hace dos días, no hubiese podido competir aquí», confesó la saltadora española. «Me he llevado muchas decepciones personales y con muchos dolores físicos, así que estar de vuelta y gestionarla tan bien, me hace sentir super orgullosa. Además, quería mostrar que Benjamin (Compaoré) es un fantástico entrenador y que hacemos un súper equipo».

Peleteiro profundizó en sus problemas personales y explicó que «hace tres días recibí una información con amenazas, coacciones y movidas de alguien que yo apreciaba mucho. He sufrido problemas personales que, a lo mejor, saldrán a la luz o no, no lo sé. La Federación está al tanto. Hace tres días recibí una información con amenazas, coacciones y movidas de alguien que yo apreciaba mucho y nunca es plato de buen gusto y duele bastante», explicó la gallega, que añadió que es un asunto «a nivel deportivo».

