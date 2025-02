Ana Peleteiro regresa a tiempo

Hace un par de semanas, Ana Peleteiro daba prácticamente por perdida la temporada de invierno por una lesión en la rodilla sufrida en el mitin ... de Miramas (Francia). Pero la gallega nunca se da por vencida y una vez más su capacidad de superación la ha llevado a dejar atrás sus problemas físicos para apuntarse al Europeo de short track que se celebrará en un par de semanas en Apeldoorn (Países Bajos). En el campeonato de España de Madrid, Peleteiro ha vuelto a saltar con solvencia por encima de los 14 metros (14,33) y lo que es más importante, demostró estar en condiciones tras el susto sufrido semanas atrás.

No ha sido fácil el camino de la triplista gallega desde los Juegos de París. Tras su sexta plaza en el Stade de France, Peleteiro decidió un triple cambio por mejorar en el triple salto. A sus 29 años abandonó a Iván Pedroso, su entrenador de la última década, y su grupo de Guadalajara para volver a su Ribeira natal y prepararse con su marido, Benjamin Compaoré. Y arriesgó con un cambio en la batida, al decidir comenzar a saltar con su pierna izquierda. Las cosas no fueron bien en Francia, donde se quedó en 13,58 y encima se hizo daño en la rodilla, por lo que para salvar la temporada indoor, Peleteiro decidió un 'back to basics', como ella misma escribió. De nuevo a batir con la derecha, una decisión que ayer la llevó a su noveno título bajo techo y a postularse de cara al Europeo de dentro de dos semanas.

La jornada también regaló un récord de España, el de Maribel Pérez en 60 metros con 7,15, mejorando su propio registro. Y una exhibición de Abel Jordán en la misma distancia con el récord de los campeonatos al marcar 6,54 y ofrecer unas grandes sensaciones de cara al futuro. Por último, el apasionante mano a mano entre Marta García y Agueda Marqués en el 3.000 se resolvió en favor de ésta con 7.11.

Bronce para Eneko Larrea

Eneko Larrea se hizo con la medalla de bronce en la final de salto de altura con una marca de 2,11 metros. El mallabitarra enrolado en la Real Sociedad y con licencia gipuzkoana saltó al segundo intento el 2,08 y a la tercera el 2,11, pero no pudo con la siguiente altura que dio la plata a Pablo Martínez. El oro, con 2,18, fue para David González. Larrea, que mejoró en un centímetro la marca con la que llegaba a Gallur, se quedó cerca de ese 2,14 que tiene como mejor registro personal. Julene Bouzo, por su parte, finalizó en séptimo lugar en la misma prueba. La vizcaína del Bidezabal, bronce en el sub'23, saltó a la tercera 1,74 pero no pudo con la altura situada en 1,77 que le hubiera metido en la lucha por el podio.

De cara a la última jornada, Bizkaia contará con varias opciones de medalla. Una de ellas, en la prueba más potente del programa como es el 400 masculino, donde los seis finalistas han corrido sobradamente por debajo de 47 segundos, entre ellos Markel Fernández, que ganó con solvencia su serie corriendo prácticamente en su mejor marca (46.31). Iñaki Cañal partirá como favorito tras lograr el mejor tiempo de la temporada con 46.17.

Aitana Rodrigo estará hoy en la final de 200 metros con muchas opciones de estar en el podio. La de Galdakao ha regresado con fuerza este invierno y ha demostrado estar plenamente adaptada a las dos curvas del 200 bajo techo. Ayer, dominó totalmente su serie con marca personal (24.02) y hoy tendrá la posibilidad de romper la barrera de los 24 segundos.

Esta mañana también se disputarán las semifinales de los 60 metros vallas, con Gonzalo Lamborena, Paul Ubierna y Claudia Villalante en busca de sus respectivas finales que cerrarán el campeonato.