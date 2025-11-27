El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El deportista de Ondarroa, Ager Solabarrieta, en una de sus competiciones de tiro. EC

La historia de superación del tirador invidente de Ondarroa que gana medallas

Ager Solabarrieta. ·

Ager Solabarrieta, que comenzó a perder la vista a los 16 años y sufre distrofia muscular, es bicampeón del mundo en la modalidad de 'tendido' y 'a pie' y acaba de revalidar el título nacional

Mirari Artime

Mirari Artime

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:04

Ager Solabarrieta es un deportista de los pies a la cabeza. Es más, es bicampeón del mundo de tiro para personas con discapacidad visual de ... la ONCE en las modalidades de 'tendido' y 'a pie' y acaba de revalidar su título en el Nacional que se celebró el pasado fin de semana en Alicante por la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC). Junto a su guía y mujer, Maite Badiola, han vuelto a demostrar que forman un tándem imbatible que el pasado mes de octubre también conquistó el campeonato de Europa de Tiro con Carabina 10metros tendido en Croacia.

