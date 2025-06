Sólo la número dos del mundo puede con Lois Boisson, la gran sorpresa de Roland Garros

Dagoberto Escorcia Jueves, 5 de junio 2025, 20:32 Comenta Compartir

Coco Gauff, 21 años, número dos del mundo, no tuvo compasión con la gran sorpresa del torneo femenino, la francesa Lois Boisson. Siempre simpática y ... con unasonrisa que enamora al público, la estadounidense puede que este jueves descubriera que muchos franceses dejaron de adorarla. Boisson era la esperanza gala. Surgió de la nada. Fue la única no cabeza de serie que se metió entre las últimas cuatro semifinalistas. Sorprendió a todos por la historia que le precedía. Pero contra Gauff no tuvo opción. En 69 minutos la despertó del sueño, por 6-1 y 6-2. La final será la que todo el mundo esperaba. Aryna Sabalenka (número uno del mundo) contra Gauff (número dos). Partidazo.

Los diarios franceses no pudieron evitar elegir para su portada del jueves una imagen de Lois Boisson, 22 años. 'LÉquipe tituló «A toda máquina». 'Liberation' refirió un «Court magistral». 'L'Dauphine' eligió «Incroyable», 'Le Parisien' llamó la proeza de llegar a la semifinal de la francesa con «La increíble hazaña de Lois Boisson», y 'Le Figaro' se fue también por «La increíble quincena de Lois Boisson en Roland Garros». Hacía muchos años que una tenista surgida de la nada alcanzaba una semifinal. Exactamente desde 2002 ninguna jugadora gala había alcanzado esta ronda. Entonces lo hizo Mary Pierce. Esta vez el nombre que perdurará será el de Lois Boisson. Nadie en Francia habría apostado por esta jugadora nacida en Dijon, hija del exjugador de baloncesto Yann Boisson, que en mayo del pasado año se había roto la rodilla izquierda. El período de recuperación fue duro y necesitó ayuda psicológica. Durante su convalecencia abrió una cuenta de ayuda económica y logró sumar unos 100 euros. Ayer luchaba por alcanzar la final y ganar unos 600.000 euros. Entró en el cuadro grande de Roland Garros gracias a una invitación del torneo, pero ella figuraba en el ranking como la número 361 y su mejor clasificación había sido el puesto 152 en el 2024. Nunca había jugado este Grand Slam. Pero primero venció a Elise Mertens (24 del mundo), en cuarta ronda a la estadounidense Jessica Regula (tercera cabeza de serie), y en cuartos de final dio la gran sorpresa al eliminar a Mirra Andreeva, sexta favorita. Boisson luce un tatuaje en el brazo en el que se puede leer «Resiliencia», y en un torneo en el mes de abril, en Rouen, sufrió la queja de Harriet Dart, una rival que se quejó a la jueza de silla de que Boisson olía fatal y que le dijera que se pusiera desodorante. Su juego es agresivo, y las ganas de resurgir en este deporte la llevaron a remontar un resultado adverso frente a Andreeva, dirigida por Conchita Martínez, y meterse en las semifinales. Ahí no tuvo nada que hacer. Coco Gauff es actualmente una de esas jugadoras que bien podría estar liderando el tenis mundial. Sabalenka remonta Aryna Sabalenka destronó a Iga Swiatek y alcanzó su sueño de jugar su primera final en Roland Garros. No fue fácil para la nacida en Minsk. La polaca defendió con las uñas su supremacía en la pista parisina que había conquistado en los últimos cuatro años, sumando 26 victorias consecutivas. Sabalenka necesitó tres sets para alcanzar su objetivo. En sus cinco anteriores partidos los había definido en dos sets. Y en el más largo, el de cuartos de final, 1 hora y 57minutos. Este jueves sufrió en las dos primeras mangas. Un espectacular primer set en el que ambas tenistas lo entregaron todo y que Sabalenka inclinó con un claro 7-1 en el tiebreak. Swiatek, quinta del mundo y exnúmero uno durante 125 semanas, niveló el marcador en el segundo por 6-4, pero se había vaciado tanto en los dos anteriores que la biolorrusa acabó endosándole un doloroso 6-0 en 2 horas y 19 minutos.

