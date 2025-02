Rybakina defiende a su entrenador pese a ser inhabilitado un año por acoso mental hacia ella

José Félix Cachorro Bilbao Jueves, 27 de febrero 2025, 19:01 Comenta Compartir

Es una situación que supone todo un bombazo en el mundo del tenis. Stefano Vukov, entrenador de Elena Rybakina, ha sido suspendido un año por la WTA por «presunto acoso y abuso mental y físico» a la deportista. La decisión de la máxima autoridad del tenis femenino internacional se basa en las graves presiones que el técnico ha ejercido sobre su pupila, después de iniciar una investigación el pasado agosto cuyas conclusiones indicaban que era culpable de abuso mental sobre la jugadora.

Rybakina, nacida en Moscú en junio de 1999 pero representante de Kazajistán desde los 18 años, ha podido ser víctima de una conducta agresiva de Vukov, croata de 37 años, durante los entrenamientos. Las indagaciones de la WTA arrancaron en Wimbledon 2024, cuando personas cercanas a la tenista informaron de que recibía pelotazos y era insultada durante las sesiones con su entrenador.

La WTA decidió entonces suspenderle temporalmente, aunque hace sólo unos días le ha prohibido participar en el circuito durante un año a partir del pasado 31 de enero. Cuando el preparador conoció la penalización, buscó a la jugadora por el hotel donde se hospedaba en Nueva York y le envió cien llamadas perdidas, aunque ella había pedido «espacio», según revela una información de 'The Athletic'. La seguridad del establecimiento tuvo que expulsar al balcánico.

La actitud violenta de Yukov preocupaba al entorno próximo a la kazaja hasta el punto de que temía por su salud. También se asegura que el técnico llamó «estúpida» a la campeona de Wimbledon 2022 y le dijo que «todavía estaría en Rusia recogiendo patatas» si no fuera por él. El informe de la WTA señala que Vukov incumplió la normativa al continuar comunicándose con Rybakina mientras era investigado, y añade que su maltrato constante pudo causar muchos problemas físicos y enfermedades a la tenista en los últimos meses.

La moscovita, en cambio, defiende a su ya extécnico. con el que pretendía a contar de nuevo en 2025 después de ser apartado en Australia. «Sólo puedo decir que él nunca me maltrató. Estoy trabajando con Goran (Ivanisevic) y me siento satisfecha. Stefano se reincorporará al equipo porque lo conozco desde hace seis años y hay muchas cosas que podemos hacer también fuera de la cancha», manifestó la kazaja. Ivanisevic decidió entonces abandonar el equipo y fue sustituido por el exjugador italiano Davide Sanguinetti.

La preocupación por el estado de la tenista creció durante el año pasado, cuando Rybakina sufría insomnio y pasaba horas encerrada en los hoteles. Su madre envió un correo electrónico a Vukov pidiéndole que no hiciera «llorar más» a su hija. Pero la pareja no se distanció e incluso compartieron habitación, mientras la WTA le investigaba a él, en el Open de Australia. Aunque ya no pueda ejercer como entrenador este año, Vukov podría estar junto a la kazaja como su representante o influir desde un segundo plano.

«Lavado de cerebro»

Sobre este complejo asunto, la extenista y comentarista de Eurosport Barbara Schett cree que «Vukov le lavó el cerebro por completo a Elena después de ver cómo le trata y cómo le habla. La tensión fue en aumento en el US Open de 2024 y el equipo y la familia intentaron deshacerse de él. Elena tiene grandes altibajos psicológicos y posiblemente sea por su culpa. Abusó de ella mentalmente y me parece correcto que la WTA le haya sancionado».

Rennae Stubbs, exnúmero uno mundial en dobles, también se manifiesta con rotundidad en la misma línea al señalar que «yo estuve en este entorno tóxico con él y ella bastante a menudo. He hablado de ello muchas veces... Hay muchas relaciones controladas cohesivas que se vuelven realmente tóxicas y muy malas. ¿Y creo que ella está en un entorno que es no saludable para ella? ¡Absolutamente! No hay duda al respecto».

Rybakina piensa todo lo contrario. Niega las acusaciones contra el croata y evita hablar de la sanción. «Estoy centrada en mis partidos, y cuando salgo a la pista solo pienso en la manera en la que debo jugar, estoy concentrada en mí misma y, por supuesto, en mi rival. Está claro que este no es el mejor momento (para hablar sobre las acusaciones a Vukov)», ha apuntado recientemente en Doha.