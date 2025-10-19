El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Holger Rune confirma su rotura del tendón de Aquiles AFP

Rune, baja de larga duración tras confirmarse la rotura del tendón de Aquiles

El danés pasará por quirófano y estará fuera entre cinco y siete meses, dejando en el aire su regreso a las pistas

Aitor Echevarría

Aitor Echevarría

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:15

Comenta

Holger Rune ha confirmado la noticia que nadie del circuito ATP quería escuchar. El tenista danés, de tan sólo 22 años, anunció a través de ... sus redes sociales que sufre una rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo, lesión que le obligará a operarse la próxima semana y a afrontar una larga rahabilitación. Se trata de la peor consecuencia posible de la dolencia que le obligó a retirarse en las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, cuando dominaba el marcador frente a Ugo Humbert por 6-4 y 2-2.

