El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Reuters

Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci

El tenista murciano sigue en racha y bate con facilidad al italiano Mattia Bellucci en la segunda ronda del US Open

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Jueves, 28 de agosto 2025, 07:14

Carlos Alcaraz marcó este miércoles con mayúsculas cuáles son las principales diferencias que existen entre él y Jannik Sinner y el resto de jugadores del ... circuito. Es una distancia abismal. Juegan a otra cosa. El tenista murciano se enfrentó al número 65 del mundo, el italiano Mattia Bellucci. No era un cualquiera. Lo arrolló. Fue todo un calvario para su rival, al que venció 6-1, 6-0 y 6-3 en 1h36'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  2. 2 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  3. 3 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions
  4. 4 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  5. 5

    La Real ata en corto a Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8

    La playa vasca en la que se multará por fumar desde finales de septiembre
  9. 9

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes
  10. 10 Muere a los 51 años el exciclista Peio Arreitunandia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci

Alcaraz, irresistible, da una lección al italiano Bellucci