Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, desmiente que tenga cáncer: «Es totalmente falso» El ganador de Roland Garros hace un comunicado urgente para pedir «responsabilidad» a quienes difunden estas informaciones «sin comprobar su veracidad»

Juanma Mallo Lunes, 6 de octubre 2025, 17:28

Juan Carlos Ferrero (Ontiyent, 45 años) ha emitido un comunicado urgente en su perfil de Instagram para desmentir que tenga cáncer. Al parecer, en los últimos días, varias personas cercanas al mundo del tenis habían publicado en la redes sociales que el entrenador de Carlos Alcaraz y una vez ganador de Roland Garros sufría un tumor. Sin embargo, el valenciano no padece esta enfermedad. «Quiero dejar claro que es totalmente falso», escribe con rotundidad.

El extenista afirma que «han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud, afirmado que padezco cáncer». «Más allá de desmentirlo, me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención y o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto», indica Ferrero.

En su mensaje, también solicita que se contrasten los datos que se ofrecen sobre la salud de otras personas. «Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad».

Antes de este publicación, que recibido multitud de aplausos por parte de los seguidores de Ferrero (Juanki, como se le conoce en el mundo tenístico), el entrenador de Alcaraz había compartido hace cinco días un mensaje de apoyo a Albert Ramos en su penúltimo torneo profesional.