El francés Chidekh vuelve a ganar la txapela del Kiroleta

José Félix Cachorro Bilbao Sábado, 28 de junio 2025, 22:13 Comenta Compartir

El francés Clement Chidekh conquistó ayer la edición número 40 del Open Kiroleta-Bakio Udala Saria, torneo de tenis profesional valedero para la clasificación mundial de la ATP, tras derrotar en la final al colombiano Adriá Soriano Barrera por un cómodo 6-0 y 6-2 en una hora y cuatro minutos. Con esta victoria, el galo consigue el undécimo título como profesional a sus 24 años. Ya había triunfado este año en el torneo de Chisinau (Rumania). Por su posición en el ranking de la ATP ( 238), ya era uno de los máximos aspirantes a llevarse la txapela de Bakio.

El tenista francés se impone por segundo año consecutivo en el torneo y es el segundo jugador que gana de manera seguida el Open Kiroleta desde que es torneo internacional. Antes sólo lo había logrado Roberto Ortega, en 2017 y 2018. Hasta ahora, seis galos han sido los mejores en la cita de Bakio: Grenier, Lokoli, Fournerie, Insausti, Martin y Chidekh.

Este éxito puede suponer una catapulta para el campeón al sumar un buen número de puntos en la clasificación mundial y acercarse al 'top 200', lo que le abriría la puerta a previas de torneos Grand Slam y ATPs esta misma temporada. Soriano Barrera no se va de vacío porque al subcampeonato en el Open Kiroleta también le agrega puntos al ranking ATP y acumula minutos en pista en un evento con fuertes rivales, que era el principal objetivo del colombiano en su participación en el torneo vizcaíno.

«Estoy muy satisfecho con la semana de tenis que he podido desplegar en Bakio. Es un torneo que me gusta mucho por el entorno, por su gente y por el trabajo que hay detrás. Me siento un auténtico afortunado por ganar aquí. La final de hoy la esperaba dura, con mucho calor, y la verdad es que me he sentido muy bien. El resultado ha sido muy abultado y espero con ansias la siguiente batalla contra Adriá», manifestó el ganador.

Juego agresivo

Chidekh destacó en la final por su tranquilidad a la hora de elegir los golpes adecuados y el guante que mostró en su revés. Jugó un tenis muy agresivo desde el primer momento y exhibió un nivel muy alto al resto. Se movió con un ritmo altísimo en un día muy caluroso en la pista central del Club Kiroleta.

El partido se le puso muy de cara desde el inicio al campeón. Con puntos cortos y restos agresivos, Chidekh superó a Soriano Barrera por 6-0 en el primer set. El francés estuvo más atinado en los momentos clave y dejó sin opción a su rival en la primera manga. Ya en el segundo set, Chidekh alcanzó una ventaja de 4-0 y no cedió en todo el encuentro.

«Orgullosos»

«Estamos muy contentos de cómo se ha desarrollado el torneo, con tenistas profesionales de buen ranking ATP, y con mucho público en las gradas durante toda la semana. Por aquí han pasado jugadores como Bautista, Davidovich, Munar o Zapata, y creo que a Bertrand y Chidekh también les podremos ver pronto en la parte alta del ranking mundial. Ha sido una semana dura por la meteorología, mucho calor y algún día de lluvia, pero hemos podido sacar el torneo adelante y es como para sentirse orgullosos del trabajo de todo el equipo», explicó Igor Del Busto, director del torneo y presidente de la Federación Vasca de Tenis.

Temas

Tenis

Chisinau

Bakio