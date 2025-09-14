Directo | Pedro Martínez y Jaume Munar - August Holmgren y Johannes Ingildsen
Juego para España, de momento ambos mantienen su servicio en este segundo set, tras un primero que estuvo marcado por sucesivos breaks.
2 - 1[ SET 2 ]
August Holmgren estrella su golpe de derecha en la red
40 - 30
Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto
30 - 15
Johannes Ingildsen gana el tanto con un revés desde la red
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a August Holmgren y consigue el punto
15 - 0
Remate desde la red de Pedro Martinez que no opciones a Johannes Ingildsen
Dinamarca gana el juego para igualar el segundo set, se le había puesto de cara a España con el 15-30 pero no ha podido aprovechar su ventaja.
1 - 1[ SET 2 ]
Segundo servicio liftado de August Holmgren, Pedro Martinez no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 40
Saque plano de August Holmgren, el resto de Jaume Munar se va fuera
30 - 30
Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera
30 - 15
August Holmgren falla su segundo servicio, doble falta
15 - 15
August Holmgren estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera
Buen arranque del segundo set para España que gana el juego en blanco, primer juego fácil con el saque para Pedro Martínez y Jaume Munar.
1 - 0[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto
30 - 0
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de August Holmgren se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
Comienza el segundo set con Jaume Munar al servicio.
La situación ya era complicada tras las dos derrotas de ayer y este set en contra dificultad mucho más la eliminatoria para España que está a un paso de quedarse fuera de la Final a 8 si no le pone remedio.
SET PARA DINAMARCA. August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponen con contundencia en el primer set, 6-1 en la primera manga.
1 - 6[ SET 1 ]
Ace de Johannes Ingildsen con un saque plano que no puede devolver Pedro Martinez
Bola de set para Dinamarca, con Ilgildsen al servicio.
15 - 40
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
15 - 30
El globo defensivo de Jaume Munar se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Johannes Ingildsen que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
BREAK DE DINAMARCA. La pareja danesa abre hueco en el marcador del primer set y ahora servirá Johannes Ingildsen para tratar de cerrar la primera manga.
1 - 5[ SET 1 ]
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
Nueva bola de break para Dinamarca en el sexto juego del partido.
30 - 40
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Saque plano de Jaume Munar, el resto de August Holmgren se va fuera
Increíble punto el que acaba de ganar Dinamarca con un Holmgren incombustible que lo ha devuelto todo.
15 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de August Holmgren que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
15 - 15
Buen derechazo desde la red de Johannes Ingildsen que supera a Jaume Munar
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jaume Munar que supera a Johannes Ingildsen y consigue el punto
Juego para Dinamarca que confirma su ventaja y pone el 4-1 en el marcador del primer set.
1 - 4[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de August Holmgren, Pedro Martinez no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 40
Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 30
Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 15
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
15 - 15
La volea de August Holmgren se va fuera
0 - 15
Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera
BREAK DE DINAMARCA. Tercera rotura de servicio consecutivo, dos del combinado danés y una de España.
1 - 3[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
Nueva oportunidad de break para Dinamarca que llega en este juego.
30 - 40
Gran volea desde media pista de Johannes Ingildsen que supera a Jaume Munar y consigue el punto
30 - 30
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de August Holmgren se va fuera
15 - 30
Remate desde la red de Jaume Munar que no opciones a Johannes Ingildsen
0 - 30
Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
0 - 15
Gran volea desde media pista de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto
BREAK DE ESPAÑA. La pareja formada por Martínez y Munar reacciona de inmediato para recuperar su saque.
1 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera
Tres bolas de break ahora para Pedro Martínez y Jaume Munar que tratan de recuperar el servicio perdido.
40 - 0
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
30 - 0
El golpe de derecha de Johannes Ingildsen se va fuera
15 - 0
Johannes Ingildsen falla su segundo servicio, doble falta
BREAK DE DINAMARCA. La pareja danesa se lleva el punto y pone el 2-0 en el marcador del primer set.
0 - 2[ SET 1 ]
Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto
Ingildsen y Holmgren disponían de dos bolas de break pero la pareja española consigue salvar la primera.
30 - 40
Saque plano de Jaume Munar, el resto de August Holmgren se va fuera
15 - 40
Gran resto de derecha de August Holmgren que supera a Jaume Munar y consigue el punto
15 - 30
Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Johannes Ingildsen
0 - 30
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera
Firme Dinamarca con su servicio para ganar el primer juego del partido.
0 - 1[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de August Holmgren, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 40
Saque plano de August Holmgren, el resto de Pedro Martinez se va fuera
15 - 30
August Holmgren con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 15
Johannes Ingildsen con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de August Holmgren se va fuera
Los cuatro tenistas calientan ya en pista, el partido está a punto de comenzar.
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo, empezando por este de dobles y siguiendo con los dos individuales, para poder estar en la Final a 8 de Bolonia.
Un 2-0 que pone muy cuesta arriba la eliminatoria para España. Ahora el protagonismo recae en los dobles, partido en el que Pedro Martínez y Jaume Munar medirán sus fuerzas ante August Holmgren y Johannes Ingildsen.
El danés sorprendió al español y le doblegó a base de derechazos con un claro 6-1 en la segunda manga. Guión similar al de un tercer set que ganó Moller por 6-4.
Y es que Munar, número 37 del ranking ATP, se vio sorprendido por Moller, número 113 del mundo, en un encuentro que comenzó ganando con un 6-2 en el primer set.
Ayer todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este tercer partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
