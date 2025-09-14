Directo | Martínez - Rune
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Juego para Pedro Martínez que continua con paso firme, ha ganado el primer set y tiene un break a favor en este segundo.
4 - 2[ SET 2 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
40 - 15
Segundo servicio liftado de Pedro Martinez, Holger Rune no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
30 - 0
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
15 - 0
Remate desde el centro de la pista de Pedro Martinez que no da opciones a Holger Rune
Juego para Holger Rune, 3-2 manda en el marcador Pedro Martínez en el segundo set y ahora dispone de servicio.
3 - 2[ SET 2 ]
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
15 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
15 - 30
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
0 - 30
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
Juego para Pedro Martínez, el español levanta una bola de break en contra en este juego para ganarlo con su saque y colocar el 3-1 en el segundo set.
3 - 1[ SET 2 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
AD - 40
Holger Rune estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Y ojo que parece resurgir Rune, del 40-0 en contra con saque de Martínez ha llevado el juego hasta tener bola de break.
40 - AD
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
40 - 30
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
40 - 0
El globo defensivo de Holger Rune se va fuera
30 - 0
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
15 - 0
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
BREAK DE PEDRO MARTÍNEZ. El danés no consigue entrar en el partido y el tenista español amplia su ventaja.
2 - 1[ SET 2 ]
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Salvó las dos bolas Holger Rune pero ahora el valenciano tiene una nueva ventaja.
AD - 40
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
40 - 30
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Y ahora Pedro Martínez dispone de dos bolas de break.
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 15
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
15 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
15 - 0
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
Juego para Pedro Martínez con su saque, 1-1 en el segundo set.
1 - 1[ SET 2 ]
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
40 - 15
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
30 - 15
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
Arranca bien ahora Rune el segundo set, gana fácil con su saque.
0 - 1[ SET 2 ]
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
0 - 40
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
0 - 30
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
SET PARA PEDRO MARTINEZ. Arranca bien el cuarto partido de la eliminatoria para España, con victoria cómoda en el primer set, 6-1.
6 - 1[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
Bola de set para Pedro Martínez que puede cerrar la primera manga por la vía rápida.
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 15
Pedro Martinez falla su segundo servicio, doble falta
30 - 0
Holger Rune estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
BREAK DE PEDRO MARTINEZ. El español vuelve a romper el servicio de su rival y pone el 5-1 en esta primera manga.
5 - 1[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
40 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 30
El golpe de derecha de Pedro Martinez se va fuera
30 - 15
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
15 - 15
El revés de Holger Rune se va fuera
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Juego para Pedro Martínez que confirma el break anterior y pone un esperanzador 4-1 en el marcador del primer set.
4 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
40 - 30
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
30 - 30
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
El revés de Holger Rune se va fuera
15 - 15
La contradejada de Holger Rune se estrella en la red
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
BREAK DE PEDRO MARTÍNEZ. El valenciano rompe el servicio de Rune que comete doble falta en un mal momento.
3 - 1[ SET 1 ]
Holger Rune falla su segundo servicio, doble falta
Bola de break para Pedro Martínez en este cuarto juego del partido.
40 - 30
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
30 - 30
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
30 - 15
El revés de Holger Rune se va fuera
15 - 15
Gran resto de derecha de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Pedro Martínez sigue muy firme con su servicio, juego en blanco para él.
2 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
40 - 0
Impresionante passing shot de Pedro Martinez desde el fondo de la pista supera a Holger Rune y le sirve para ganar el punto
30 - 0
El golpe de derecha de Holger Rune se va fuera
15 - 0
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Rune salva el juego con su servicio para el 1-1.
1 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
40 - AD
Pedro Martinez estrella su golpe de derecha en la red
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Buena defensa de Pedro Martínez que provoca el fallo de Rune, bola de break para el español.
AD - 40
Holger Rune estrella su golpe de derecha en la red
Pedro Martínez presiona el servicio de Holger Rune y pone el 40-40 en este segundo juego.
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
30 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
0 - 40
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
0 - 30
Saque plano de Holger Rune, el resto de Pedro Martinez se va fuera
0 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Holger Rune que supera a Pedro Martinez y consigue el punto
Buen inicio de partido por parte de Pedro Martínez que gana fácil con su servicio.
1 - 0[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
40 - 0
Saque plano de Pedro Martinez, el resto de Holger Rune se va fuera
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pedro Martinez que supera a Holger Rune y consigue el punto
Un Rune que este año se proclamó campeón del Conde de Godó y con un historial que contempla haber sido campeón de un Masters 1000, en 2022 en París.
El cuarto punto se lo va a disputar Pedro Martínez y Holger Rune. Tarea complicada para el español ante el número 11 del mundo aunque en su único enfrentamiento previo ganó Pedro Martínez, en octavos de Rotterdam este mismo año.
España está obligada a ganar los tres encuentros de este domingo para poder estar en la Final a 8 de Bolonia. De momento ya ha dado el primer paso con el triunfo en dobles y ahora tendrá una nueva “match ball” en este cuarto encuentro de la eliminatoria.
Tampoco empezó bien el encuentro de dobles disputado hace unas horas en el que August Holmgren y Johannes Ingildsen se imponían por 6-1 en el primer set. Pero la pareja formada por Pedro Martínez y Jaume Munar le daba la vuelta al encuentro, devolviendo la emoción a la eliminatoria.
El sábado todo se le puso cuesta arriba al combinado español con la derrota en los dos primeros partidos, individuales. Primero fue Holger Rune quien derrotaba en dos sets a Pablo Carreño y a continuación Elmer Moller hizo lo propio ante Jaume Munar.
Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto partido de la eliminatoria de Copa Davis entre España y Dinamarca.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
- 2 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
-
3
-
4
- 5 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
-
6
-
7
- 8 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
- 9 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
-
10
-
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.