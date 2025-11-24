La Copa Davis vuelve a ilusionar

La tan cacareada en los últimos días 'Davis del pueblo' es una realidad. El torneo vuelve a ilusionar. La gesta que han logrado la última ... semana los hombres de David Ferrer resucita la esperanza en una competición que se resiste a los españoles desde 2019 y que no ganan fuera de casa desde la histórica hazaña en Mar del Plata.

No, no se ganó el título en Bolonia, donde Italia capturó su tercera Davis consecutiva, pero sí se conquistaron los corazones de miles de españoles que vieron cómo un grupo tocado por las ausencias de Carlos Alcaraz, por lesión, y de Alejandro Davidovich, por decisión técnica, se unió para lograr dos victorias contra pronóstico ante la República Checa, equipo que cuenta con tres 'top 40' en sus filas, y la Alemania de Alexander Zverev, además de poner contra los cuerdas a los anfitriones ante miles de 'tifosi'.

«Para mí han hecho algo muy grande», admitió David Ferrer. «Se han superado a sí mismos y me quedo con eso. He disfrutado mucho esta semana y he vuelto a sentir cosas que nunca había sentido desde que era jugador. Les he dado las gracias por eso».

Jaume Munar, Pablo Carreño, Marcel Granollers y Pedro Martínez se merecieron estar en Bolonia y también se ganaron a pulso llegar hasta esa final. La victoria hubiera sido la guinda del pastel a un viaje que comenzó a principios de año en Biel (Suiza), cuando sin Alcaraz, desgastado por el Abierto de Australia, España batió a los helvéticos en una pista hecha a medida.

El plato grande llegó en septiembre, con un equipo de urgencias tras las lesiones de Alcaraz, Davidovich y Granollers en el US Open. España derrotó a Dinamarca remontando un 0-2 y con Pedro Martínez levantando un punto de partido frente a Holger Rune. Esa gesta, nunca antes vista por España, permitió sellar el billete a Bolonia y soñar con una séptima Ensaladera que se quedó mucho más cerca de lo que todo el mundo podría haber pensado cuando Alcaraz anunció su baja por el edema muscular que sufrió en las Finales ATP de Turín.

Un capitán reforzado

«Son grandes personas y eso es lo más importante», recordó Ferrer, uno de los que más reforzado sale de esta semana, por las difíciles decisiones que tuvo que tomar, el respeto que ha infundido y el acierto que ha tenido.

«Trabajar con ellos ha sido un placer, porque me lo ponen muy fácil. Es que son muy buenos. He disfrutado mucho, ha sido un gran año. He disfrutado mucho viendo esto. Como capitán, la experiencia ha sido una maravilla. Hemos perdido, pero no es un drama. Ha sido positivo estar tan cerca de la Séptima. Tenemos que aceptarlo. Ganar no nos cambia la vida y el año que viene, no sé si mejor, pero habrá más seguro», añadió el capitán.

El año que viene España ya conoce parte de su camino. Alcanzar esta final le permite saltarse la eliminatoria de principios de curso y acceder como primer cabeza de serie a los cruces de septiembre. Ahí se medirá a Serbia o a Chile, en principio favorita esta última por jugar en casa contra los serbios, lo que complica que Novak Djokovic se implique por el largo viaje que supone tras el Abierto de Australia.

El escenario final del año que viene será el mismo, Bolonia, con Italia ya clasificada como anfitriona. Si España quiere la Séptima Copa Davis, tendrá que batallar durante los próximos años contra el público local.